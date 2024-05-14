高雄多納部落舉辦「黑米祭+豐收祭」　重現傳統農耕文化

▲黑小米 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市茂林區多納部落舫7月與11月重現該部落特有的「黑米祭」與「豐收祭」。高雄區農業改良場為推動「找回原力－原鄉生態永續新農業核心技術研發與擴散」計畫，積極針對當地雙黑—「黑稻米」及「黑小米」提供繁殖種原及輔導栽培技術，並與多納部落族人重回雙黑發源地，共同改善收穫量不足問題，傳承延續傳統農耕文化，更回歸部落傳統祭儀。

高雄農改場表示，茂林區屬於魯凱族，包含茂林、萬山、多納等3個部落，當地部落族人所稱的「黑米」有二類，一為黑稻米，另一類為黑小米。在多納部落流傳一個傳說，將黑米奉為水神的種子，在祭典當天，族人進行小米穗編織，稱為keayi，贈送給心儀的女子作為定情之物。

但近年部落人口外移，剩下為數不多的耆老從事農耕，耕地面積也不斷縮小，黑稻米或黑小米收穫量不足，甚至無法編織成束，更遑論在重要祭典的出現。然而部落傳奇故事的獨特性及無可代替性，而且雙黑與部落生活文化相互依存，是奠定讓部落產業傳承發展的基礎，因此高雄場積極協助「黑稻米」及「黑小米」復育，回歸部落祭儀。

高雄農改場戴順發場長指出，為協助部落雙黑復育，111年起蒐集部落僅存無幾的珍貴種原並加以繁殖黑稻米259公斤及黑小米12公斤供當地公所及試驗使用，並於112年回到部落示範黑稻米栽培，利用再生紙蓆減少除草人力，導入手推式播種機輔導黑小米條播栽培技術，植株均較傳統撒播方式生長整齊，且方便田間雜草管理，逐步改善產量偏低的問題，增進族人生產信心。今年在部落導入簡易小型農機改善田間作業效率，自4月4日舉辦祈雨祭典起揭開播種序幕，冀能恢復雙黑種植地景，讓珍貴的雙黑種原回歸部落，並能在今年7月與11月重現該部落特有的「黑米祭」與「豐收祭」。

高雄農改場進一步說明，部落面臨耕作者老化，農業技術斷層等問題，讓青壯人口回流，促進文化紮根，需要串聯各方資源與整合部落人力，該場將持續輔導栽培技術及繁殖雙黑種原，促成部落在地青年團體與社區發展協會營運，讓雙黑的種植帶動文化產業永續流傳。