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社會 社會焦點 保障人權

厲害！33歲北斗警洪寅展打詐超強　獲警政署長親自表揚

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中警副分局長洪威麟洪威麟之子洪寅展，繼承父親衣缽，在北斗警分局負責警勤區及專辦各類刑事案件，打詐成果豐碩，去年攔阻370萬元查獲2名詐欺車手，榮獲刑事警察局評選為打詐有功人員，日前獲警政署長召見表揚與全國入選同仁共同接受表揚授獎。

▲彰化北斗警分局員警洪寅展打詐有功獲表揚。（圖／警方提供）

▲彰化北斗警分局員警洪寅展打詐有功獲表揚。（圖／警方提供，以下同）

▲彰化北斗警分局員警洪寅展打詐有功獲表揚。（圖／警方提供）

▲彰化北斗警分局逮捕2車手。

北斗警分局表示，洪員於2023年7月14日當天接獲北斗鎮合作金庫銀行通報疑似有民眾遭詐騙，經前往了解發現民眾係遭投資詐騙，歹徒要求民眾提領370萬元並相約面交，警方見狀即組成專案小組，協助民眾與歹徒聯繫周旋，雙方並約定在北斗鎮斗苑路一家便利商店進行面交付款，當日經專案小組縝密佈署，果然如甕中捉鱉般，一擁而上當場查獲2名詐騙車手，並成功攔阻被害人370萬元，保護民眾財產免於詐騙。

▲彰化北斗警分局員警洪寅展打詐有功獲表揚。（圖／警方提供）

▲彰化北斗警分局保住被害人370萬元。

洪寅展，33歲，2016年特考班畢業，目前擔任北斗派出所警勤區及負責專辨各類刑事案件，從警前曾從事房仲及餐飲業，從小嚮往父親員警職志，更有一份為民服務的熱情，因此在26歲決定繼承父親志業，從警7年來，打詐已有6年資歷，面對花招百出的詐騙手法，警民合作及除詐決心更是不二法門，因此他更加感謝有長官及同事，共同打擊犯罪，才能保住民眾生命財產安全。

▲彰化北斗警分局員警洪寅展打詐有功獲表揚。（圖／警方提供）

▲車手遭逮。

北斗分局分局長黃世德表示，「身在公門好修行」，洪員從警迄今逾7年時間，期間除攔阻詐騙外，亦成功破獲轄內多起竊盜案件，守護轄區治安不遺餘力，實屬員警楷模，同時呼籲民眾對於未曾謀面、認識不深的網友，一定要保持戒心，若遇有類似詐騙情事，應審慎思考，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。

▲彰化北斗警分局員警洪寅展打詐有功獲表揚。（圖／警方提供）

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