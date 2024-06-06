寶林最後1名重症者「轉入一般病房」　換肝後恢復情況曝

▲寶林茶室爆發嚴重食物中毒已釀第5死，圖為位於遠百A13食代館的事發店面，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內在今年3月爆發寶林茶室食品中毒案件，累計有5人死亡，但仍有好消息傳出！北市衛生局長陳彥元今（6）日證實，最後一名重症住院個案，經過換肝之後情況好轉，經過2個多月救治，已在昨天轉入一般病房並且正在進行復健。陳彥元強調「離開加護病房是很重要的一步」，該個案包含肝臟功能等整體情況都朝正向發展。

寶林茶室食品中毒案件是台灣首見罕見毒素「邦克列酸」引發，根據最新統計，整起事件共通報35人，其中5人死亡，1人住院治療，其餘個案都已返家休養。

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值得注意的是，住院的重症個案昨日從加護病房轉入一般病房！根據衛生局資料，該個案是46歲女性，3月21日曾經在寶林食用寶林滑蛋河（河粉）後續出現噁心、嘔吐、水狀下痢、冒冷汗、全身虛弱，被收治加護病房，後續轉往萬芳醫院並於於4月中旬接受肝臟移植。

陳彥元今日受訪表示，這一名個案朝向正向發展，完成換肝後肝指數趨向正常，除肝臟功能恢復外，一些肌肉萎縮無力、器官衰竭也都有改善，但是因為住院很久，加上邦克列酸毒性最初可能傷害到肌肉組織，還在努力復健、恢復當中，而昨天終於離開加護病房，他認為「是很重要的一步」。

昨天深夜傳出再有1人死亡，陳彥元昨證實，個案是收治於三總加護病房的53歲女性個案，雖然接受血漿置換術治療，邦克列酸毒素獲得控制，但是肝衰竭狀況持續、還有免疫能力下降、腎臟衰竭、肌肉衰竭等情況都無法進一步改善。後續其肝臟已經無功能且沒有等到換肝，今天下午因為嚴重感染問題不幸過世，死因為多重器官衰竭。

寶林茶室食品中毒案件，經過衛生單位調查，除受害個案體內檢出邦克列酸，另有廚師手部檢體呈現陽性反應，其餘食材、環境檢體都屬於陰性，目前整起案件還在由檢警偵辦中。

外界擔心案件成為懸案，前衛福部長薛瑞元日前受訪也坦言沒把握，但是還是會做出推論，並做出未來預防方法，不會因為是懸案就什麼結果都不會有。而食藥署已經從本月起，邦克列酸列為專案稽查項目。