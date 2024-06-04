快訊／北市M痘+1！時隔3個月再爆本土　40多歲男沒出國染病

▲M痘疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

北市時隔3個月再爆本土M痘！衛生局今（4）日公布個案，是一名本國籍男性，5月22日出現發燒、肌肉痠痛、鼠蹊部紅疹及毛囊炎等症狀，30日就醫後採檢通報，隔日確診；調查他沒有國外旅遊史，但曾有不安全性行為，為北市今年第2例。北市衛生局呼籲，目前國內外都仍有M痘流行，提醒高風險民眾儘速完成2劑疫苗接種。

北市衛生局疾管科科長張惠美表示，這名個案目前狀況穩定，在家中自主健康管理，而北市目前累M痘個案達63起，其中57例為本土、6例境外，原本疫情集中在去年中旬，到10月之後就暫時沒有個案，一直到今年2月才出現本土，接著就是5月底這名個案。

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張惠美指出，M痘病毒持續變異，尤其是去年9月出現新的Ib分支病毒株，更具人際傳播風險，雖目前國內未檢出M痘新病毒株，但民眾面對M痘疫情仍不可掉以輕心。

北市衛生局指出，M痘可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液，如親密接觸之性行為、擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸造成人與人之間的傳染。M痘高風險族群包含近1年有風險性行為者（如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）、過去曾罹患性病或性接觸對象有前述任一情形者。

▲M痘可能出現症狀、傳播途徑，衛生局呼籲接種疫苗獲得保護。（圖／北市衛生局提供）

接種疫苗為預防M痘感染最有效方式，截至113年6月3日北市已接種M痘疫苗2萬9,609人次，其中第1劑接種1萬6,372人次、第2劑接種1萬3,237人次，北市M痘疫苗合作醫療院所計17家提供接種服務，其中夜間門診計4診次、假日門診計6診次，北市衛生局呼籲高風險民眾儘速完成2劑疫苗接種。

張惠美強調，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，且有接種M痘疫苗個案，倘發病其症狀較未接種疫苗者輕微或病灶處較少，康復速度亦較迅速，並可有效降低併發重症之風險。

M痘症狀包含皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等，如出現相關症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

▲北市M痘疫苗接種資訊。（圖／北市衛生局提供）