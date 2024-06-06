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大陸 大陸焦點 特派現場

慎入！荔枝剝完驚見「詭異黑洞」　真相曝光網直呼：有陰影了

網友揭露荔枝核中間黑黑的東西竟是蟲子的糞便。（圖／翻攝自微博）

▲網友揭露荔枝核中間黑黑的東西竟是蟲子的糞便。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

夏天盛產的荔枝鮮美可口，是不少人喜愛的消暑聖品，甚至被稱為「果中皇后」，不過有大陸網友近日表示，吃荔枝剝殼時，要先觀察蒂頭的部分，若發現「黑黑的」，就是堆滿了蟲屎，真相曝光後，讓大批網友紛紛驚呼，「有陰影了」！

這名大陸網友在微博分享一組照片並呼籲，在吃荔枝剝殼時，記得先觀察蒂頭的，若發現「有黑黑的」，就是被蟲子的糞便堆滿了，這也顯示荔枝內可能有蟲子，沒想到這篇貼文一曝光，立刻登上微博熱搜。

不少見到貼文的網友們紛紛表示，「我並不想知道這個真相」、「我感覺我吃的每一顆都有蟲屎？」「再也不吃荔枝了，有陰影了」，甚至有網友突發奇想，「有沒有一種可能，荔枝就是一隻蟲子，那是牠的屁股」。

網友在Tik Tok發布影片，只見荔枝皮被一層層剝開後，蒂頭的黑洞裡竟藏有一隻白色小蟲。（示意圖／翻攝自Tik Tok）

▲網友在Tik Tok發布影片，只見荔枝皮被一層層剝開後，蒂頭的黑洞裡竟藏有一隻白色小蟲。（示意圖／翻攝自Tik Tok）

不過，也有內行網友出面表示，「有可能是荔枝核的問題，也有可能是連接荔枝核的那個梗的原因」，這名網友還指出，若發現那個位置有褐色的，像一小粒沙子的東西「百分之百是蟲屎了」。

先前也曾有網友在Tik Tok發布影片，只見荔枝皮被一層層剝開後，蒂頭的黑洞內竟藏有一隻白色小蟲，他還拿牙線棒將活跳跳的蟲子挖出，讓他忍不住直呼「有夠青的啦」！

影片曝光後，吸引超過3千名網友留言，「我都會仔細檢查才吃，開到有蟲的會嚇到丟出去」、「我都不知道會有蟲欸！我可能已經吃好幾隻了」、「上次我表姐吃了一半才發現蟲蟲被她吃掉一半了」、「我也是最怕吃到蟲蟲，每次剝完都超認真看」。

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