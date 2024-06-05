大馬旅遊部收到可疑包裹！疑是「炸彈威脅」急疏散　部長行蹤曝

▲馬來西亞旅遊部大樓接獲可疑包裹，懷疑收到炸彈威脅。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞旅遊、藝術及文化部（MOTAC）5日下午3時40分驚傳接獲炸彈恐嚇，當局隨後緊急疏散大樓內的員工與訪客，但媒體接獲消息，事發當時，旅遊、藝術及文化部長張慶信並不在受威脅的大樓內。

據Astro AWANI報導，這家新聞頻道的資深副總裁賽夫阿里芬（Zaiful Arrifin），事發當時剛好正在旅遊、藝術及文化部建築大樓內參加一場會議，豈料大樓內突然傳出一陣騷動，消防與救援部門人員急忙趕到現場。

Tourism, arts and culture ministry evacuated after bomb threat #FMTNews #FMTEng https://t.co/uH3BpJ4ojZ — Free Malaysia Today (@fmtoday) June 5, 2024

隨後，大樓內的員工與房客全都被緊急疏散，後來賽夫阿里芬才在現場了解到，當時位於14樓的旅遊、藝術及文化部突然接獲一個可疑包裹，懷疑包裹內藏有炸彈，因此急忙報警後，預防性地疏散樓內所有人員。

目前，媒體還無法確認相關包裹的內容物，不過《中國報》獲悉，事發時，旅遊、藝術及文化部長張慶信並不在相關大樓內，因為他正準備從東馬砂拉越飛到西馬半島，出席每周三的內閣會議。