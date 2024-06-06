抽中黃仁勳簽名顯卡　男大生轉賣「開價35萬」！學校回應了

▲黃仁勳近日訪台演講，有學生幸運抽中他簽名的「RTX 4080 Super顯示卡」。（圖／CTWANT）



圖文／CTWANT

輝達（Nvidia）執行長、AI教父黃仁勳近日訪台，2日在台大體育館演講，現場還有抽獎活動，一名男大生就幸運抽中「黃仁勳簽名的RTX 4080Super顯示卡」，沒想到事後立刻放上網競標，開價35萬台幣，引來大批網友嘲諷。

有網友在臉書「電腦零件專賣社團」PO出截圖，該名男大生幸運抽中黃仁勳簽名顯卡，回家就立刻發文競標，商品名稱是「RTX 4080 Super黃爸爸簽名板」，截標時間訂於6月7日下午5點，出價方式是喊價，交易方式為面交或現場轉帳。

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▲男大生立刻轉賣。（圖／翻攝自臉書）

另一張截圖可見，有人想收簽名卡，該名男大生則回應「目前這邊最高35」，對方見面又喊了一個「36」。於是男大生在競標文上表示：「目前到36萬，這邊公開競標」，結果出價的買家在底下回應：「你的35是萬喔？要不起要不起，小的先退下」，嚇得他退出競標。

▲打算收購的網友嚇到取消。（圖／翻攝自臉書）

貼文一出，引發網友討論，不少人炮轟：「我覺得簽名的人應該很難過，自己的簽名被人去做販售」、「35萬確定不是托夢開的嗎？」、「要買什麼枕頭才可以做這種美夢？」、「丟臉丟到國際去了，目光有夠淺短」。

▲男大生私訊發文者要求撤文。（圖／翻攝自臉書）

後來發文的網友PO出截圖，只見男大生私訊：「我是建議把文撤下來啦，不然後面收到傳票就難處理了，也諮詢過律師了」，讓他滿頭霧水，其他網友也不解，「這到底要告什麼？」對於男大生的轉賣行為，校方向《三立新聞》表示，尊重學生做法。

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