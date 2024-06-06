Spotify再喊漲價！3方案價格「調高32至65元」　這國家7月先上路

▲Spotify宣布將於7月開始調漲美國訂閱用戶的方案價格。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

串流音樂巨頭Spotify去年調漲了全球50個國家的訂閱方案費用後，於6月3日再次宣布，該公司將於下個月再次調整價格。此次漲價將影響美國地區用戶的Spotify Premium的個人訂閱、Duo雙人方案和家庭計畫，而訂閱用戶將在接下來的一個月內收到電子郵件通知。

綜合外媒報導，Spotify於官網宣布，在價格調整後，美國加入Spotify Premium的會員每月需要付費的價格為11.99美元（約新台幣388元），Duo雙人方案的價格將從14.99（約新台幣485元）美元調整至16.99美元（約新台幣550元），而家庭計畫的價格則將從16.99美元（約新台幣550元）調整至19.99美元（約新台幣647元）。

▲Spotify本次的漲價幅度落在1至2美元不等。（圖／翻攝自Spotify官網）

這已是Spotify在一年內第二次上漲其訂閱方案的費用。去年7月，Spotify已在美國、法國、英國和澳洲等50多個海外市場提高其價格。當時，Spotify將所有方案的價格分別上漲了1至2美元（約新台幣32至65元）不等，與本次的漲價幅度差不多。

Spotify強調，這些調整是為了應對不斷變化的市場局勢，聲稱此次漲價將幫助公司繼續創新，並在其平台上為粉絲和藝術家提供價值。Spotify也表示，該公司將透過電子郵件向美國的訂戶詳細說明此次變動對他們的訂閱意味著什麼，以確保用戶了解並適應新的價格變動。

目前，台灣用戶的Spotify方案仍維持不變，個人訂閱方案只需要149元，就能享受無廣告干擾、離線下載歌曲等多種功能。不過，雖然台灣去年未被Spotify列入調漲範圍，但今年是否能再次幸運逃過漲價仍未可知。