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社會 社會焦點 保障人權

大溪鬧區逆向闖燈高速追逐　攔車痛毆駕駛！2煞被起訴

▲邱姓男子去年3月間開車行經大溪區建德路，見林姓男子駕車也經該處，因2人有金錢糾紛竟罔顧來往車輛行人安全，一路逆向飛車追逐，最後攔下林男，強押下車毆打。（示意圖／視覺中國CFP）

▲邱姓男子去年3月間開車行經大溪區建德路，見林姓男子也駕車經該處，因2人有金錢糾紛，竟一路逆向飛車追逐攔人毆打。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子與林姓男子有金錢糾紛，去年3月間，邱男駕車搭載黃姓男子與綽號「阿童」男子，行經大溪區建德路附近時，發現林姓男子也開車經過，竟罔顧來往車輛行人安全，為追趕林男沿途逆向、闖紅燈等高速追趕，甚至開上人行道，林男為躲避邱追趕，亦高速闖紅燈逃竄，最後因紅燈被迫停車，邱男等人下車強拉林下車圍毆痛打，大溪警方據報到場處理；桃檢偵結依妨害公眾往來安全、強制等罪嫌將邱、黃2人起訴，同案林男亦因妨害公眾往來安全罪嫌被起訴，其中邱男目前因他案在押中。

檢警調查，50歲的邱姓男子與49歲的林姓男子有金錢糾紛，去年3月30日下午5時許，邱男駕駛轎車搭載45歲黃姓男子與綽號「阿童」之姓名年籍不詳男子，經過大溪區建德路、豐德路路口時，發現49歲林姓男子也在同一路口，3人明知當時正值下班尖峰，罔顧路上車輛與行人安全，沿途高速、逆向追趕林男，沿途多次闖紅燈，甚至還將轎車開上人行道追趕林男。

林男見邱男等人瘋狂追趕，亦沿途高速、逆向行駛並闖越紅燈以躲避邱男追趕，2車在大溪市區高速追趕，後來因林男在新光東路口遇紅燈號誌被迫停車，邱男等3人下車拍打林男車門，將林男強拉下車，3人徒手毆打林男，大溪警方據報後趕往現場處理，將邱、黃與林男等人帶回偵訊。

桃檢複訊時，邱、黃與林等人均坦承犯行，檢察官認為3人係觸犯刑法之妨害公眾往來安全等罪嫌，其中邱、黃等人還涉及強制罪嫌；警方並提供現場監視畫面截圖佐證，檢方認為3人犯行明確，偵結依妨害公眾往來安全、強制等罪嫌將邱、黃2人起訴，林男亦觸犯妨害公眾往來安全罪嫌起訴，其中邱男目前因他案在押中。

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