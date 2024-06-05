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社會 社會焦點 保障人權

員警酒駕撞2單車騎士欲私了　中壢分局：記大過+調職送辦

▲桃園市某分局吳姓員警於1日清晨5時許駕駛白色轎車行經平鎮區金陵路，不慎失控追撞路旁2輛單車，造成騎士摔車受傷，警消到場處理。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市某分局吳姓員警於1日清晨5時許駕駛白色轎車行經平鎮區金陵路，不慎失控追撞路旁2輛單車，造成騎士摔車受傷。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區金陵路1日清晨發生一輛白色轎車追撞2名單車騎士事故，造成2人摔車受傷送醫，因案發地點就在派出所旁，員警到場發現肇事者居然是自家人，而且酒測值高達每公升0.68毫克，已明顯超標，事發當下，肇事者吳姓男子還想私了，但最後仍遭警方通報；中壢警分局表示，經查該員確屬警務人員身分，除立即調職外並記一大過處分，亦依法移送桃園地檢署偵辦。

據指出，肇事員警約30歲，為警專34期，曾在新北市服務3年，後調到中壢警分局服務滿4年，任職期間曾偵辦辦過大麻案工廠等重大刑案，查扣市值逾2000萬大麻活植株144株，同仁對其涉犯酒駕都感到訝異，分局接獲通報後，秉持不掩飾不護短立場，立即報請記一大過處分並調整服務地區。

平鎮警方調查，1日清晨5時許，休假中的吳姓員警駕車經過平鎮區金陵路，突然失控追撞2名單車騎士，造成2人摔車受傷，造成單車鏈條脫落、齒輪變形，2名騎士遭追撞倒地受傷，警方據報後到場處理，肇事駕駛酒測值為每公升0.68毫克，員警立即依公共危險罪嫌移送偵辦，後來才知道肇事吳姓男子身分為中壢警分局員警。

據指出，吳姓員警肇事後第一時間想與2名單車騎士私下和解，企圖掩蓋酒駕事實，但平鎮警分局員警到場後，依規定進行酒測，身上仍有酒氣的吳姓員警最後仍紙包不住火，整起員警酒後肇事事件仍被傳開

對於吳姓員警酒駕肇事，中壢分局強調絕不護短，除立即記大過調職外，並依法送辦，分局未來會加強員警紀律，重申執法人員絕不能知法犯法，更要以身作則，才能不愧為人民保母責任。

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