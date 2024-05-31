襲胸外甥女又強吻！籍口洽談保險卻伸狼爪　淫舅舅認錯獲緩刑

▲桃園市一名男子去年2月間以洽談保險邀外甥女到住處商談，卻違反其意願徒手伸入其內衣強制撫摸胸部與親吻強制猥褻得逞，外甥女嚇得奪門而逃。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子去年2月以洽談保險為由，邀外甥女到住處商談，卻違反其意願徒手伸入其內衣撫摸胸部並親吻強制猥褻得逞，外甥女嚇得奪門而逃向家人哭訴，家人憤而報警提告；桃園地院審理時，男子一度否認，但在外甥女指證歷歷下坦承認錯，並賠償其損失獲原諒，法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，付保護管束，應於判決確定後1年內參加法治教育課程3場次，還可上訴。

檢警調查，這名任職保險業務的男子與女子為舅舅與外甥女關係，男子於去年2月21日上午至外甥女位於龍潭區住處洽談保險，再騎乘電動機車搭載外甥女至龍潭運動公園，上午11時許再將外甥女帶往住處洽談保險事宜。竟利用2人獨處之機會，在違反外甥女意願下，徒手伸入其上衣內，撫摸及揉捏胸部並親吻胸部強制猥褻得逞，外甥女被舅舅突如其來動作嚇壞了，立即奪門而逃返家向家人哭訴，案經家人帶往警局報案提告。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，法官調查被告在警訊、檢方偵訊時一度否認有強制猥褻犯行，事後在檢警偵訊後又坦承認錯，被害人指證歷歷，檢警提供現場監視錄影畫面截圖、醫院與刑事局自被害女子乳頭處採集被告DNA等證據佐證，確認被告犯行明確。

法官審酌，被告為逞一己私慾，違反告訴人意願而為強制猥褻行為，致使告訴人身心受創，惟念犯後坦承犯行且與告訴人達成和解，並彌補告訴人之損失，獲得被害人原諒並同意給予緩刑之機會，認為歷此偵審暨科刑教訓，當知所警惕，應無再犯之虞，法官認為宣告之刑以暫不執行為適當。法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定後1年內參加法治教育課程3場次，本案仍可上訴。