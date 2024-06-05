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明起雨區擴大「南部下最猛」　端午節鋒面攪局天氣曝

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲明天水氣增加，各地降雨機率提高。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣逐漸不穩定，中央氣象署指出，受到華南雲雨區東移影響，今（5日）各地偶爾會有小雨或飄雨，外出要攜帶雨具，明天起水氣增加，雨勢一波又一波，周五、周六南部整天都有局部性大雨，周日到下周有一道鋒面報到，中南部將有短暫陣雨或雷雨出現。

氣象署預報員劉宇其說，今天台灣受到華南雲雨區東移影響，各地雲量偏多，偶爾會有小雨或飄雨的狀況出現，各地降雨間歇性的，水氣逐漸從華南通過台灣海峽到台灣上空，雨勢一波又一波，但有降雨空檔，外出記得攜帶雨具。

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▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來天氣變化，劉宇其表示，目前主要雲系發展在南海上空，往北接近台灣 ，因此明天環境比今天不穩定，後續還有一道鋒面在台灣北方海面形成，周五之後水氣偏多，南部、中南部將是時晴時雨的天氣型態

他說，華南雲區東移，明天水氣比較偏多，各地都有短暫陣雨，尤其南部及山區午後有較大雨勢，甚至有局部大雨。周五、周六水氣仍多，南部跟東南部斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲或午後雷陣雨。

劉宇其指出，周日到下周有一道鋒面在到台灣北部海面上，台灣水氣增多，迎風面中南部吹西南風關係，有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部有午後雷陣雨，但下周雨勢還要視鋒面所在位置，要持續觀察。

▲▼未來溫度變化。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度變化。（圖／氣象署提供）

溫度方面，劉宇其表示，中部、南部未來1周高溫30度左右，沒下雨時後偶爾可以看見陽光。北台灣今、明天高溫25至26度，周五之後逐漸轉為南風，高溫30度左右，沒下雨時感受比較悶熱。

他提醒，周五之後水氣偏多，午後各地山區跟南部都有局部性大雨發生的機率要特別留意，而周五、周六馬祖有低雲或霧，影響能見度，留意航班資訊。最近因為地震加上山區有降雨，民眾前往山區也要注意落石。

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