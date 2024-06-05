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社會 社會焦點 保障人權

賓士撞麵攤「店面全毀2傷」　肇事者過世...店家求償無門PO網求助

記者林東良／台南報導

台南市仁德區中正路二段，4月23日中午12時許，一輛賓士車突然衝進路邊一家麵攤，整個麵攤被撞爛，店物物品四處散落，店內2名員工受傷送醫，店家4日深夜PO文吐苦水，表示因為肇事者事後疑因病過世，而家屬表明拋棄繼承，導致店家與受害人求償無門。

歸仁分局指出，4月23日中午12時5分許，仁德區中正路二段692號發生銀色賓士衝撞麵攤之交通事故。初步了解，該自小客車由仁德區中正路二段南往北內側車道行駛時，駕駛疑似身體不適欲往右路邊停車時，不慎衝撞路旁麵攤，造成麵攤2名員工受傷，經送往成大醫院診治，均無生命危險；駕駛酒測值為0。

▲台南市仁德區中正路二段，4月23日中午發生銀色賓士自小客車衝撞麵攤之交通事故，造成店內員工2人受傷，駕駛人酒測值為0。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲▼台南市仁德區中正路二段，4月23日中午發生銀色賓士自小客車衝撞麵攤之交通事故，造成店內員工2人受傷，駕駛人酒測值為0。（圖／記者林東良翻攝，下同）

未料，店家在6月4日深夜在臉書社群PO文指出：「該名肇事者劉先生自述低血糖所以沒有意識下衝撞我們店，但你馬上就能下車看情形後，我說我受困要出去你也不理我，還是我打電話請在家備料的先生趕快來，我接著打110報案請消防隊來幫忙，因為煮麵台的瓦斯管線全扯斷在噴煙，我很怕爆炸。後來我問了在後面洗菜的媽媽說她沒事，但她和嫂嫂被攤台夾住受困，嫂嫂又全身燙傷一直哭，媽媽趕快拿水龍頭噴嫂嫂全身，因為當時正在煮麵，溫度都超過100度，滾燙水飛起來人根本跑不贏」。

店家再說：「我5/6打電話跟你說要來看現場，我有列表要給你看，是壞什麼地方，但你說正在等看醫生中，那我們就改隔天，但時間快到時又說你不舒服朋友要送你去急診，我就說那你改何時？你說改5/10，但你在5/9又反悔說要等初判表要約調解委員會，我也聯絡了，5/22調解當天等不到人，打電話沒人接，調解人員提到一張死亡證明，我不信，公所人員給我看，寫 「心因性死亡」，調解不成功，但看到了你的戶籍地，我們5/25找去你家，對方卻是說你只是借戶籍，你自己在外租屋，他們也少聯絡，說出殯當天有把調解書轉給小孩了」。

▲台南市仁德區中正路二段，4月23日中午發生銀色賓士自小客車衝撞麵攤之交通事故，造成店內員工2人受傷，駕駛人酒測值為0。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市仁德區中正路二段，4月23日中午發生銀色賓士自小客車衝撞麵攤之交通事故，造成店內員工2人受傷，駕駛人酒測值為0。（圖／記者林東良翻攝，下同）

受害店家指控：「6/1劉先生兒子打來說他說他爸爸的事很抱歉，但我們姐弟都拋棄繼承了，他們也沒錢就沒下文了，重點是我後來加line問了保險的事對方，就不在回應，我嫂嫂2度燙傷很嚴重，光燒燙傷加護病房就住了6天，每天要清創換藥你知道有多痛，後續還有很長的醫療要走，我們店全毀，財損嚴重，我們房子是租的，沒營業也還是要付租金，本來就有車貸、信貸，我家裡的老人從1月開始又一直頻繁住院超過2個月，我們都快撐不下去了，劉先生你拍拍屁股人走了，家屬一句話都拋棄了，我們就只能自己吞嗎？還有天理嗎？」

▲受害店家在臉書社群PO文喊冤，怒喊求償無門、沒有天理。（圖／翻攝自台南大小事）

店家喊冤PO文引起友熱議，有網友熱心留言表示：「若是當事人真的已往生，且家屬都拋棄繼承的話，依當今法律，真的只能自認倒楣，而當發現加害人貧困、家境狀況不明、不知去向甚至離職，讓被害人得不到應該得到的賠償時，如果被害人又無法領到如強制汽機車保險理賠金、勞農保的給付，可以尋求財團法人犯罪被害人保護協會的協助，申請補償金，作為救急之用。另外若擔心加害者離職時，卻又無法準備假扣押擔保金時犯罪被害人保護法第28條規定，無資力支出假扣押擔保金且非顯無勝訴之望者，得向協會申請出具保證書代替擔保金」。

據了解，如民事當事人死亡，家屬又拋棄繼承，確實難以民事侵權賠償，尋求財團法人犯罪被害人保護協會的協助，申請補償金，作為救急之用，或許是一條途徑。

▲受害店家在臉書社群PO文喊冤，怒喊求償無門、沒有天理。（圖／翻攝自台南大小事）

社會局指出，今日已請社工主動關懷受害者，待訪視評估後，會依案家的需求及意願連結急難救助、急難紓困及法律扶助資源等相關協助。

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