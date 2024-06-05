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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼金融界做淨零重要後盾　蕭美琴：維持穩定供電是前提

▲▼副總統蕭美琴出席「2024富邦永續大未來論壇」。（圖／總統府提供）

▲蕭美琴今天上午出席2024富邦永續大未來論壇。（圖／總統府提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

副總統蕭美琴今（5日）上午出席「2024富邦永續大未來論壇」，她談及，政府以發展多元綠能、智慧電網、強化電網韌性為主軸，在維持穩定供電的前提下，繼續增強能源自主性，同時，也要滿足產業綠色供應鏈要求的綠電；台灣在全球科技供應鏈中扮演重要角色，更需要金融界來做淨零轉型及科技發展的重要後盾。

蕭美琴表示，台灣產業如何將永續發展理念納入經營決策中，並在淨零、數位雙轉型的浪潮下繼續站穩腳步，相信是未來台灣在國際競爭中，持續占有一席關鍵之地的主要因素。

蕭美琴提到，極端氣候確實影響了全世界，也讓世界各國都必須因應挑戰，做出改變，台灣當然也不例外。總統賴清德在520就職演說中，重申推動第2次能源轉型的決心，以發展多元綠能、智慧電網、強化電網韌性為主軸，在維持穩定供電的前提下，繼續增強能源自主性。同時，也要降低能源系統碳排放，並滿足產業綠色供應鏈要求的綠電。

蕭美琴說，今年論壇主題是「綠色金融與永續轉型」，這不但是目前世界各國非常關注的議題，也是現在政府投入大量資源的政策。為了深化淨零經濟發展潛能，政府透過跨部會協調機制，擴大研議永續經濟活動的指引、明確定義涵蓋範圍，期盼能從金融機構的投資、融資，引導資金進入具有發展潛能的低碳或零碳新技術，帶動產業轉型達到永續，進而串聯整體產業供應鏈，協力推動台灣達成淨零目標。

蕭美琴表示，大家所關注的綠色金融，未來政府也會持續積極推動，包括精進相關法規制度、公私協力及發展更多元的商品服務；積極培育金融人才，協助數位轉型，完善資安防護，並加強金融韌性，成為金融安全的堅實後盾。同時，政府也會與金融業攜手合作，共同促進中小企業的綠色轉型和包容成長。這些都是國際間設定的ESG目標，更是台灣不可置身事外的重要工作。

蕭美琴分享，這幾天也聽到令人振奮的新科技及想像，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳演講中提及一些過去無法想像的概念，例如應用AI創造地球的數位孿生（Digital Twin），讓外界對未來環境變遷趨勢能有更多掌握，同時也透過科技及政策導入，影響甚至減緩氣候變遷對人類生活帶來的衝擊。台灣在全球科技供應鏈中扮演重要角色，更需要金融界來做淨零轉型及科技發展的重要後盾。

▲▼副總統蕭美琴出席「2024富邦永續大未來論壇」。（圖／總統府提供）

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