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南投首辦麥克松創意競賽　24隊實踐生活創意搶全球賽資格

▲總統教育獎得主張力云在內的平林國小團隊為老年人研發智慧拐杖。（圖／南投縣政府提供）

▲總統教育獎得主張力云（右）在內的平林國小團隊為老年人研發智慧拐杖。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

為鼓勵學生發揮創意，運用科技解決問題，南投縣政府日前辦理第一屆「麥克松創意競賽」，來自全縣各國中小學共24支進入決賽的隊伍、約100多位學生同臺競技，優秀作品將可參加「micro:bit」基金會所舉辦的「do your bit」臺灣區比賽，若獲獎更能進一步參加全球競賽。

南投縣112學年度第一屆麥克松創意競賽於5月31日在光復國小登場，縣府教育處長王淑玲到場主持開幕儀式，英國BBC micro:bit教育基金會亞洲區代表Waris Candra也到場關心；現場各隊小朋友一早就將計畫成果的道具、電腦、海報等設置做好展示，並親自講解機器的用途與創作理念，每個提案計劃不但將SDGS永續環境議題融入，更運用科技產品micro:bit編寫程式、應用在計畫成果上，並由6位大專院校教授們擔任評審，分成三組進行實地評分與提問。

▲南投首屆麥克松創意競賽登場，24隊晉級決賽、運用科技解決生活問題。（圖／南投縣政府提供）

▲南投首屆麥克松創意競賽登場，24隊晉級決賽、運用科技解決生活問題。（圖／南投縣政府提供，下同）

王淑玲表示，「麥克松」是由micro:bit及Marathon（馬拉松）兩字組成，為將已辦理5年的micro:bit競速解題比賽向下延伸至國小階段，今年首次辦理麥克松創意競賽，全縣國中小皆需參加初選、4年內分批完賽，本次競賽徵件共計收到103隊提案報名初選，經書面審查後，國中組、國小甲組及國小乙組各有8隊晉級複選；縣府也補助各隊材料費，透過今日決賽現場展示實作成果，期望提升南投學生程式編輯、運算思維及邏輯推理的能力，也提供發揮創意的舞台及將知識轉為實作的機會。

▲南投首屆麥克松創意競賽登場，24隊晉級決賽、運用科技解決生活問題。（圖／南投縣政府提供）

有些提案非常具有生活實用性：來自草屯國小團隊以「減少石虎路殺」為計劃主題，透過鑑識系統辨別動物後，再將警告訊息傳到道路資訊CMS上，提醒用路人小心；還有多所學校以南投農業開發出相關計畫，包括有茭白筍田巡守者、香蕉黃葉病的智能偵測與防治系統、植物生長觀察等各類的成果。

▲南投首屆麥克松創意競賽登場，24隊晉級決賽、運用科技解決生活問題。（圖／南投縣政府提供）

最特別的是今年總統教育獎得主張力云在內的平林國小團隊，其研發的「智慧防摔記步枴杖」搭配感應裝置及時間步數警報蜂鳴器，不但能掌握老人家運動量，拐杖在跌倒時也會通傳示警訊息給事先設定的緊急聯絡人或照顧單位，設計相當貼心，也很生活化。

光復國小校長鄭佳昇表示，本次競賽讓學生提出專案計畫書並辦理初選，讓學生運用已學會的積木程式語言，以及利用micro:bit開發板解決生活上遇到的問題，達到聯合國永續發展目標（SDGs），此次縣府也提供獎金鼓勵參賽學生的熱情與創意。

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