立院修法議員助理費總額月增8萬　北市議員：聘請更優秀人才加入

▲台北市議員詹為元。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院會4日三讀修正通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文，將調增直轄市議員助理補助費總額從24萬增至32萬元、縣市議員由8萬增至16萬元；並加發村里長春節慰勞金1.5個月，共7.5萬元。助理出身的台北市議員詹為元說，助理薪資水準低落難以根留人才，未來可以用更妥適的薪資，聘請優秀且有志改變社會的朋友一起加入行列。

詹為元說，他從助理出身，深知助理薪資條件的嚴峻，尤其地方縣市議會更因長期沒調整預算，導致助理薪資水準低落，難以根留人才；詹表示，仔細想想，助理研讀法令政策，推動政策精進，影響國家與城市甚巨，但卻領著低於社會水準的薪資，何其諷刺。

「這次感謝朝野立委不分黨派，終於修正通過議會助理調薪法案。」詹為元說，修法通過後，讓議員可以用更妥適的薪資，聘請優秀且有志改變社會的朋友一起加入行列。

三讀條文明訂，直轄市議員、縣（市）議員助理補助費，總額分別從每月原來24萬元增加至32萬元、8萬元增至16萬元，並再外加助理補助費總額20%補助議員支應助理加班費、資遣費等費用。

增訂村里長春節慰勞金的部分，三讀條文明定，現行全國村里長共7,748人，村里長由鄉鎮市區公所參照軍公教人員年終工作獎金發給規定，編列預算於春節期間另發給事務補助費，其金額以村里長事務補助費數額為基準計算，該支出由內政部編列預算支應；參照軍公教人員年終工作獎金1.5個月，以5萬元為基準計算，村里長每年春節可領7.5萬元。

而為考量近年物價增幅，立法院會也三讀修正通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」附表，直轄市議員的每人每年為民服務費上限由每月2萬元提升至4萬元，縣市議員為民服務費上限由每月9000元提升至2萬元，鄉鎮市民代表為民服務費上限由3000元提升至5000元。

此外，三讀條文也增訂，村里長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法由內政部訂定之，條文明定自明年1月1日起施行。