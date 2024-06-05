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不放棄輝達　蔣萬安邀黃仁勳逛南機場、景美夜市：有私人口袋名單

▲▼台北市長蔣萬安出席南港里長座談會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安出席南港里長座談會。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者袁茵／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳要設置設計中心，並招聘1000名工程師，各縣市紛紛招手，台北市長蔣萬安4日也表態積極爭取，最適合地點在北士科T12，但新竹縣長楊文科卻透露輝達已主動聯繫。蔣萬安5日仍不放棄，持續喊話願帶黃仁勳去逛夜市，包括再訪寧夏夜市，以及對方還沒去的南機場、景美夜市等，「我也有私人的口袋名單」。

蔣萬安5日出席南港區里長座談會，針對輝達若在台北設置設計中心，最有機會在北士科T12，有無可能讓輝達不用繳交投資計畫書？蔣萬安表示，只要依照相關的合約來進行，都非常歡迎NVIDIA或AMD等科技巨頭能夠設廠，甚至落腳在台北市；自己4日第一時間即刻成立府級的專案小組，由副秘書長游適銘擔任PM，統籌產發局、資訊局、財政局、地政局等所有單位，都希望能夠積極的爭取，包括輝達、AMD等相關科技的巨擘，來台北設研發中心及相關投資。

至於北市建議地點在北士科，該地公頃數是否夠大？蔣萬安提及，目前北士科是一個考量的選項之一，另也會儘可能傾全力給予最佳的條件、優惠，滿足包括輝達在內的AI科技大廠的需求，北市絕對有最佳的區位條件跟優勢。

蔣萬安指出，台北市匯聚了最豐富的IC資通訊產業，有1萬3859家都設立在台北市；AI人工智慧的發展一定要結合新創公司，所以全台55%以上新創公司都設立在台北，輝達最主要的16家供應商也設在台北市，且輝達台灣總部也就在內湖，同樣的第一家人工智慧創建研發中心也設立在內科。

蔣萬安進一步提到，台北市最全面跟國際的接軌，未來吸引的國際人才不只是來到台北，整體交通、居住、最綿密的捷運網絡，還有運輸、公共運輸，都可以讓國際人才願意長期的留在台北市；更重要的是台北有最頂尖技術跟研發人才，包括台大、台灣科技大學、中研院等，另一方面人文、藝術、社會科學等的人才，都是人工智慧下一步需要跨領域的人才。

▲▼台北市長蔣萬安出席南港里長座談會。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安說，台北不管是有南港、內科、接下來的北士科，打造一個科技廊帶，相信匯聚所有的人才技術，絕對有最佳區位優勢，台北市政府的府級專案小組全力積極接洽，跟包括輝達在內的所有科技巨頭，希望能爭取在台北市設立研發中心。

由於現在有9縣市向輝達招手，高雄市長陳其邁甚至祭出3船位誘因，蔣有無吸引黃仁勳在台北的感興趣項目？蔣萬安認為，不管是從人才、區位、整體的供應鏈、完整新創生態體系Ecosystem，以及台北市目前完善的所謂的科技廊帶，都是全力來支持輝達在台北設研發中心，甚至未來Super computing（超級電腦）的實驗室，都已經成立府級的專案小組，積極接洽、爭取。

蔣萬安強調，台北市整個居住的環境跟條件、交通生活、機能非常安全，美食又多，「大家也知道黃仁勳非常愛台北市的夜市，幾乎走遍了各大小夜市，我看到他有去寧夏夜市，有幾個攤位也是我常常去的，當然我也有私人的口袋名單，很希望有機會可以帶黃仁勳去逛逛走走。」且願意帶黃仁勳去南機場夜市、景美夜市等對方沒機會去的夜市，「我非常願意親自帶他去品嚐在地美食。」

媒體追問，但楊文科聲稱，輝達已經主動聯繫新竹縣政府，怎麼看現在搶人似乎搶輸了？蔣萬安回應，4日產發局第一時間已跟輝達聯繫上，現在就積極努力接洽，並且爭取。

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