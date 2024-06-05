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社會 社會焦點 保障人權

滑板車男「連闖2空門」她現金項鍊被偷光　他20萬精品金戒全沒了

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局廈門街派出所日前接獲報案，有2名住戶報警遭人入侵住宅行竊，其中1名女子被偷走1萬元現金以及金項鍊，另外名男子損失慘重，家中精品皮包、皮夾被偷走，連金戒指也不翼而飛，估計損失達20萬元，警方事後在嫌犯住處逮人，嫌犯早已將贓物脫手，就算犯案過程被監視器錄下，仍然堅決否認犯案。

警方調查，4月中旬至4月底，在北市中正區接連發生住宅竊案，1名陳姓男子專挑下午時分，騎著滑板車四處尋找做案目標，選擇住戶外出上班侵入住宅行竊，1名何姓女子住在公寓樓頂，返家時發現貓砂盆無故卡住大門，用力推開後發現家裡相當凌亂，確認物品發現1萬多元現金，以及價值萬元的金項鍊全被偷走，氣得報警處理。

▲▼陳男4月接連騎著電動滑板車，到北市中正區尋找民宅下手行竊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳男4月接連騎著電動滑板車，到北市中正區尋找民宅下手行竊。(圖／記者邱中岳翻攝）

另名被害的李姓男子，也是出門上班之際，遭陳姓男子侵入住宅，並且偷走家中精品皮包，李男表示，家中LV、愛馬仕的精品皮夾都不翼而飛，連藏放在家裡的金戒指也被陳嫌翻出來搜刮走，警方獲報後調閱監視器展開追查，根據監視器掌握陳姓男子躲藏在新北市永和區的住處。

▲▼陳男4月接連騎著電動滑板車，到北市中正區尋找民宅下手行竊。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳姓男子接連在中正區下手行竊，先偷女子現金以及金項鍊，又偷男子精品皮夾、金戒指。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，5月底逮捕陳姓男子，陳姓男子表示平時以打零工維生，堅決否認有下手行竊，儘管監視器攤在眼前，但陳仍堅持並無犯案，但因為畫面指證歷歷，警方也依照竊盜罪嫌將陳嫌移送地檢署偵辦。

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