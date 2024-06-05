拜登重申不排除武力保台　許宇甄：跟烏克蘭狀況幾乎一致

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國總統拜登接受TIME雜誌專訪，再次強調若台灣遭受入侵，美國不排除武力協防台灣。對此，國民黨立委許宇甄表示，受訪的過程拜登並未承諾派兵到台灣駐防，看字面比較像是提供武器或是防衛系統幫助台灣。這段談話跟烏克蘭所面臨的現況幾乎一致，因此台灣該思考的是如何維持兩岸和平，而非讓衝突加劇，陷入無法挽回的地步。

許宇甄指出，拜登受訪時強調，他有告訴習近平主席，美國不會尋求台灣獨立，事實上美國現在也沒有，但也會防衛台灣安全。這段專訪是在5月28日，時間落在賴清德就職演說之後，意味著美國希望台海維持穩定和平發展，不支持台灣獨立，要避免兩岸引發衝突，減少地緣政治風險。

許宇甄強調，從拜登總統的專訪可以看到，美國始終要掌握最大的主動權，維持區域和平的目的是讓美國利益最大化，而目前最佳利益就是兩岸維持現狀，避免風險升高。該篇專訪還提到晶片問題，美國正努力增加相關投資。而地緣政治風險問題連台積電、輝達都很關心。

許宇甄說，台積電董事長魏哲嘉曾說，「台積電為了因應地緣政治，曾經討論過產能分散，但無法全部搬走，台積電有80～90%的產能都在台灣，要全部搬出去，那是不可能的」；輝達執行長黃仁勳也說，「投資台灣是因為台積電，台灣電子業有完整的供應鏈生態系，適合AI發展」。台灣面臨的地緣政治風險是全球科技業都在關心的事，政府應設法恢復兩岸正常對話，以避免敵意螺旋不斷加深。

