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大陸 大陸焦點 特派現場

周大福深圳廠傳突然關閉　員工錯愕：本來打算在這養老

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

▲周大福珠寶。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

知名珠寶集團「周大福」位於深圳的工廠傳出無預警關廠，並遣散了多名員工，許多遭到遣散的員工都相當錯愕，「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了！」

根據《藍鯨財經》報導，周大福一封「停工待崗」的內部通知近日在網路上流傳，通知中提到，因市場環境變化，基於公司發展策略調整、業務生產轉型需要，公司股東決定將北山工廠的生產製造業務進行遷移及相關生產線、設備、原材料等資產轉移。

通知中還稱，本公司生產製造業務於2024年6月1日開始停工停產，停工停產期限及後續安排視市場環境及集團計畫等情況確定，本公司將另行通知。

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

多名遭到遣散的員工表示，深圳工廠的關閉非常突然，大家接到通知才知道，「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了。」

報導提到，周大福為深圳廠的員工們提供了兩個方案，一個是拿賠償金解約；另一個方案為「順德方案」，深圳廠區的員工可選擇隨遷至順德廠。

一位在周大福工作超過10年的員工表示，拿賠償金的話是N+3。至於順德方案補償金不多，不超過3萬，不管做了多少年都是一樣的，「不過去順德你做不做的下去是自己的問題，人家順德那邊工廠也很多人，可能也不需要我們這邊的人。」

另一位周大福深圳工廠員工也說，「順德那邊也已經很飽和了，那邊根本不夠貨做」。

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

也有員工透露，本次裁員只涉及深圳工廠人員，集團與其他廠區不受影響。員工也猜測，工廠關閉的原因，可能與深圳廠成本太高有關。

根據《新華社》2021年的報導，周大福在大陸共3個工廠，分別位於深圳、佛山順德與武漢黃陂，「順德是高品質、高附加價值的生產基地，深圳以研發為主，武漢則定位於綜合性的珠寶生態產業園區」。根據周大福2023年的財報，其集團員工超過28700人，其中83.7%的員工位於中國大陸。

周大福珠寶1929年由創辦人周至元於廣州創立，當時主要經營傳統的黃金飾品，而會取名為「周大福」，是取「五福臨門，大富大貴」的寓意，能令顧個聯想到財富、地位，還有好運。

1930年代開始，廣州時局不穩，周大福逐漸將業務重心轉移至香港、澳門，至1950年代，周大福的重心已完全轉移到香港。1988年，周大福在廣東順德開設了珠寶生產廠房，成為第一家進入大陸設廠的香港珠寶商。

▲▼周大福深圳廠傳突然關閉　員工錯愕：本來打算在這養老。（圖／翻攝微博）

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