烏克蘭媽媽撐不下去了！開80萬賣掉2歲兒　收滿袋現金當場被抓

▲烏克蘭一名19歲媽媽為了錢將2歲兒子賣掉。（圖／翻攝自第聶伯羅警方）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭一名19歲媽媽因試圖以100萬赫里夫尼亞（約新台幣80萬元）的價格，賣掉她年僅2歲的兒子，而在交易時被第聶伯羅警方當場逮捕。據悉，這名女子原本計劃用這筆錢來創業，但她目前將面臨最高15年的監禁。

據《太陽報》報導，在烏克蘭飽受戰爭蹂躪後，這名女子的生活陷入了困難，加上她不願意照顧兒子，於是決定將孩子賣給熟人，以換取現金。到了約定時間，這名女子來到準備交易的地點，不料卻被警方當場逮捕，成功阻止了這場不法交易。

▲警方在交易現場起獲大筆現金。（圖／翻攝自第聶伯羅警方）

警方在現場起獲大筆現金，證實這名女子打算以100萬赫里夫尼亞的價格，賣掉年僅2歲的兒子。烏克蘭公共廣播公司Suspilne報導，這位年輕媽媽原本計劃用這筆錢開辦自己的公司，但並未透露具體的創業內容。

▲試圖賣子的媽媽被警方當場捕獲。（圖／翻攝自第聶伯羅警方）

這起事件引發社會廣泛關注，警方隨後也對其住所進行了搜查，並沒收了相關證據。目前，這名差點被賣掉的小男孩已被移交給烏克蘭社會服務機構，由醫生進行照顧，還有目擊者看到一名護理院女工抱著這名嬰兒，隨後將其帶離現場。

官方聲明指出，當局正全力確保男孩的健康和安全，而涉案女子遭警方逮捕捕後，被拍到戴著手銬上了警車。目前，她將被拘留60天以等待進一步調查。警方和調查部門仍在追查此案，但嫌犯和買家的身分未被公開。