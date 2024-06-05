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大陸 大陸焦點 特派現場

飯店洗澡一半「房務帶1男闖入」　女客氣索賠2萬…業者拒絕：太貴

▲入住飯店被陌生人闖入。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲入住飯店被陌生人闖入。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一女子入住河南信陽一酒店，正在洗澡時被工作人員帶著醉酒男子直接打開房門。她控訴，酒店工作人員在沒有核實，也沒有電話聯繫她的情況下，擅自把她的房門打開。對此，酒店方表示，此事是一場誤會，「她要賠償5000元人民幣（約新台幣2.2萬元），酒店沒有同意。」

據《芒果都市》4日報導，一女子近日入住河南信陽一酒店時，被工作人員帶著醉酒男子打開房門。

影片顯示，女子質問對方，「為什麼你要說ZC是你認識人？你要酒店的人來上313，為什麼，你是認識我嗎？」對面的男子說話含混不清，疑似醉酒，旁邊的另一名女子解釋「他說對不起」。

發布影片的女子稱，「憑什麼，我剛洗澡，我沒有穿衣服，我非常氣憤。你們作為酒店不去核實嗎？」

影片發布者稱，她在潢川出差，一個人入住，正在洗澡被一個中年醉酒男子要求酒店工作人員打開房門。酒店工作人員沒有核實資訊，也沒有電話聯繫她的情況下，擅自把她的房門打開，讓醉酒男子進入她的房門。

涉事酒店的一名工作人員回應，此事是一場誤會，「那個男的喝多了，報錯房間號了，服務員敲了門，沒人答應，幫忙開了門。剛打開，她說不認識，就立馬關上了，醉酒男子門都沒進，沒有看到什麼。我們裝了攝影機，什麼事都沒有發生。」

該工作人員稱，「她要50倍賠償，賠償5000元，但是酒店沒有同意。」

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