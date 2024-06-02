跟好友出國「自己去機場貴賓室」遭嗆自私！友怒：為何不幫大家付

▲原PO跟好友一起出國。（示意圖／記者陳凱力攝）



記者施怡妏／綜合報導

出國旅遊等待登機時間時，不少人會去機場貴賓室享受，有網友指出，信用卡是世界卡，可以免費出入貴賓室，若要攜帶他人，需要另外付費，於是跟好友告知後便自行前往，事後得知，其中一位好友不滿，認為他很自私，在科技業賺那麼多錢，卻不願意花錢帶大家去貴賓室，他開始思考自己是否交友不慎。

有網友在Dcard發文，「跟朋友一起出國，你會去貴賓室嗎？」月初與4位朋友前往日本旅遊，由於信用卡享有免費進入機場貴賓室的權利，但不能免費攜帶他人，只能使用優惠價加購，「我卡費年繳要8000元，不想浪費，所以跟他們說一下我就去了」，A好友也想跟，但原PO表示「加購價自己出」就拒絕了。

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回程時，原PO也是獨自享受了貴賓室的服務，事後與B好友見面時，對方半醉半醒間透露，A好友私下抱怨，他沒帶大家進貴賓室，只顧自己快樂，在科技業工作賺那麼多，卻如此小氣，不肯為大家支付加購費，「說我去就是不合群、很自私，應該跟他們一起在候機室等」。他不禁感嘆，「我是交友不慎嗎？還是應該要繼續獨旅了？」

貼文曝光，有網友挺原PO，「用貴賓室看破一個朋友也是不錯啦，至少知道以後不要跟他有交集了」、「在不爽什麼？真的是乞丐，果然交友不慎」、「想要跟人家去貴賓室還要叫你幫忙出錢，什麼鬼」、「我覺得我可以理解雙方，但想去貴賓室還要叫別人出錢有夠扯」、「這朋友心眼也太小」。

其他網友則表示，「說實在的，跟朋友一起出國玩，要單獨去其他地方確實會讓人感受很差」、「老實說如果是一群朋友出去，我就算能進貴賓室應該也會選擇和大家待一起，但如果真的很想去看看的話，我也會跟朋友說會去幫他們帶飲料或零食出來，這件事情雖然你沒有錯，但就是要懂得做人吧」、「朋友的視角應該是覺得團體旅行就是團進團出，那可能也有一點嫉妒的心態，覺得大家都在等飛機，結果你拋下他們自己去貴賓室爽」。