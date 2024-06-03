帶愛犬去海底撈…吃完一看「牠遭活活悶死」！飼主哭：他們故意的

▲帶狗狗去海底撈，狗狗被悶死。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇無錫一吳姓女子1日發影片爆料稱，她帶自己的貴賓狗臨時去海底撈參加生日會，服務生將狗帶走後關在一個工作間內。當她提前結束用餐去接狗時，發現門是緊閉的，房間內非常熱，才發現狗已被悶死。事發後，工作人員曾辯稱，公司有規定，是不允許攜帶寵物進店的，門店也沒有寵物籠可以存放。

綜合陸媒報導，無錫的吳女發布影片稱，自己帶著寵物狗到海底撈吃飯時，小狗被工作人員帶走照顧被悶死。

2日，吳女也發影片描述了事情的全過程，她說，自己的狗狗體型小，有低血糖，平時上下班都帶著狗狗。當天被朋友臨時叫去一場生日會，才會帶著牠一起去。

她回應，當時進店後服務生沒有說不能攜帶寵物，甚至還有服務生主動過來說可以幫忙照顧。吳女說，吃飯期間自己還去看過一次，當時門開著，裡面燈也開著，狗還在紙箱裡，沒有什麼問題。

之後再去，情況就不妙。她控訴，狗這次被關在另一個房間，房間很小，沒有冷氣，門被關著。當時紙箱合上，小狗閉著眼睛，舌頭張開，已經缺氧悶死了。

她認為，服務生是故意把小狗活生生悶死的，「房間超級熱，連人都待不了5分鐘。」吳女說，在事發後，海底撈方面並沒有對此作出道歉以及合理的解決方案。

目前，海底撈回應表示，當時寄存狗的房間並不是封閉房間，小狗的死因會進一步調查，目前正在與顧客積極協商解決方案，會依法承擔相應責任。