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《村里長支給條例》三讀通過！李柏毅：有合理資源才有更好服務

▲▼民進黨立委李柏毅。（圖／李柏毅國會辦公室提供）

▲民進黨立委李柏毅。（圖／李柏毅國會辦公室提供）

記者閔文昱／綜合報導

立法院會4日三讀修正通過《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》部分條文，將調增直轄市議員助理補助費總額從24萬增至32萬元、縣市議員由8萬增至16萬元；並加發村里長春節慰勞金1.5個月，共7.5萬元。對此，民進黨立委李柏毅認為，此次修法將予以第一線工作者合理資源，才能提供人民更好的服務品質。

民進黨立委李柏毅表示，隨著時代的演進，選民服務從清晨做到凌晨的情況屢見不鮮，此次修法將予以第一線工作者合理資源，才能提供人民更好的服務品質。他認為，無論是村里長還是助理，任何一個行業二十多年來薪資沒有變動都是相當不合理的，現階段確實有調整之必要。

李柏毅指出，此次立法過程中相當不容易，他和其他立委從早上九點到晚上七點多，經歷超過十小時的法案審查馬拉松，逐條、逐字實質審查、討論，凝聚各位委員及部會的意見，從近四十個提案中，達到跨黨派共識，才讓修正條文進入二讀、完成三讀，也向大家示範什麼是「民主」、什麼是盡責的民代。

李柏毅也期待，此次修法能讓任務繁重的里長和幕僚們無後顧之憂，在服務鄉親的同時也能夠好好照顧自己，「唯有合理的資源，才能有更好的服務」，明年元旦新制上路後，村里長和縣市議員助理的權益將能與時俱進，「未來，第一線村里長將有更多的資源服務鄰里；直轄市和縣市議員也能夠延攬更多優秀的政治工作者，相信地方議會問政品質一定能往上邁進。」

自2000年條例實施以來，地方民代公費助理補助金額尚未調整過，此次修法是為了將直轄市議員、縣（市）議員助理補助費總額分別從每月24萬元和8萬元調升至32萬元和16萬元，並再額外提供20%的補助以支付議員助理的加班費、資遣費等費用。此外，考慮到近年的物價增幅，條例亦將直轄市議員的每人每年為民服務費上限由每月2萬元提升至4萬元，縣市議員則由每月9000元提升至2萬元，鄉鎮市民代表則由3000元提升至5000元。

另外，此次修法同時也新增了村里長春節慰勞金的部分。據條文明定，全國共有7748位村里長，他們將由鄉鎮市區公所依照軍公教人員年終工作獎金發給規定，於春節期間獲得額外的事務補助費，金額以村里長事務補助費數額為基準計算，該支出由內政部編列預算支應。此外，對於任職滿6屆且年滿65歲的村里長，內政部也將編列預算給予慰勞金及表揚。

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