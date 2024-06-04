傅崐萁花東三案藍委雜音多「有那麼急？」　柯建銘籲別當陪葬兵馬俑

▲柯建銘上主席台找韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁日前放話，要在本會期結束前通過花東三法，但藍營內部傳出不少反對聲音；藍委賴士葆指出，目前黨內傾向3案拆開處理，且建議在休會前舉辦1至2場專家與立委的說明會，讓立委都充分了解，受訪時更直言「有那麼急嗎？」對於藍營內部矛盾，民進黨團總召柯建銘表示，內部矛盾已經檯面化，傅崐萁何其鴨霸，他會理黨內聲音嗎？ 藍白立委都要好好思考，不要當傅崐萁跟黃國昌陪葬的兵馬俑。

柯建銘表示，內部矛盾已經檯面化，他們曾經競選過總召，不管是國民黨或是民眾黨立委，難道要永遠在傅崐萁跟黃國昌指揮下走過這四年？黨內民主在哪裡？好不容易選上立委是來破壞國家的嗎？這是嚴重問題，甚至已經檯面化。

對於賴士葆傾向三案分開處理、舉行說明會？柯建銘強調，合在一起是違憲、拆開來也是，這代表黨內聲音已經在滾動，也應該好好跟黨團說明，傅崐萁何其鴨霸，他早就撂下狠話，說這會期一定會通過，他會理黨內聲音嗎？ 藍白立委都要好好思考，不要當傅崐萁跟黃國昌陪葬的兵馬俑。

黨團幹事長吳思瑤則認為，要感謝廣大公民朋友，對花東三案表現出關鍵角色，學者專家、環團都站出來，認為這三個交通建設沒有經過完整評估，也有公民朋友連署串連要求退回，這都是公民彰顯力量。

吳思瑤強調，民氣可用，當然會讓國民黨內部立委重新思考，到底要不要跟著傅崐萁陪葬，會持續透過論述凸顯這三大案不可行之處，也希望國民黨懸崖勒馬、民眾黨起義來歸。