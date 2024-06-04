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贏回來！桃園市議會國民黨團龍舟隊　4次集訓奪佳績

▲桃園市議會國民黨團龍舟隊

▲桃園市議會國民黨團龍舟隊4次集訓氣勢旺。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在咚！咚！咚！咚！的鼓聲當中，桃園市議會國民黨團龍舟隊員，隨著鼓點整齊劃一划槳向前衝，經過4次實地水上訓練，隊員已培養了絕佳默契，體力也到達顛峰，展現最強實力，強調有信心在6月9日龍舟賽的表演賽中奪得佳績。

擔任教練的黨團總召徐玉樹4日說，去年黨團龍舟隊採自由參加，結果輸給市府，今年精挑細選，黨團龍舟隊成軍時，目標就是能夠奪標，為了讓所有參加的黨團隊員，熟悉划龍舟的節奏、韻律，總共召集選手抽空練習4次，為了黨團榮譽，大家都非常認真划漿，從第一次有些生疏，到了第4次，培養了團隊最佳默契，划的速度越來越快，情況越來越好。

▲桃園市議會國民黨團龍舟隊

副召集人詹江村表示，去年黨團龍舟隊輸給市府隊，當他接到龍舟隊召集令時，就認為一定要輸人不輸陣，決定豁出去了，4次練習他都沒有缺席，從第一次練習的手臂、大腿、臀部痠痛，還有跟不上哨音，到第二次雖然跟上節奏，但姿勢不對，直到第四次終於抓到訣竅，感受到力度及速度，證明練習有用，對於6月9日的表演賽，他非常有信心，希望黨團龍舟隊成為水中蛟龍。

總召徐玉樹說，經過4次集訓以後，黨團龍舟隊將在6月9日上午10點30分，桃園龍舟賽開幕表演賽，以最佳隊伍現身龍潭大池，他有自信，今年的表演賽一定會拿出最強實力，得到最好成績。當天，舒翠玲將動員啦啦隊到場、黨團未參加龍舟隊的市議員張碩芳等人也會組成啦啦隊，在池畔為黨團龍舟隊加油助陣。

桃園市議會國民黨團龍舟隊成員包括：領隊李曉鐘副議長、徐玉樹總召、詹江村副召、楊朝偉副召、簡志偉執行長、陳韋瞱、凌濤、孫韻璇、朱珍瑤、錢龍、吳嘉和、舒翠玲、吳進昌、王仙蓮等議員。

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