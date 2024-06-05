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林靜儀臉書嘲諷惹藍白立委不滿　要求衛福部長「約束她情緒發言」

▲▼衛福部新任部長邱泰源（左二）率領次長呂建德（左一）、林靜儀（右二）、周志浩（右一）與媒體茶敘。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源（左二）新上任，日前率領次長呂建德（左一）、林靜儀（右二）、周志浩（右一）與媒體茶敘。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內輸液大廠「永豐化學」遭勒令停產，引發輸液斷貨危機。衛福部次長林靜儀從上任前就不斷在臉書po文報告處理進度，但她不改大砲性格嘲諷「某些人站著說話不腰疼」、「能找到更便宜的我親自到府簽約」，今遭民眾黨立委陳昭姿點名要求衛福部長邱泰源控管，「能夠約束她好好講話嗎？」

邱泰源首度出席立法院社福衛環委員會，就「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望」進行專題報告，不過近期國內包含缺護理人力引發醫院關床潮、輸液缺貨、健保點值等問題層出不窮，朝野立委紛紛關心。

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陳昭姿質詢直言，永豐事件雖然業者應該負責，但是一家出問題全國就缺貨，仍然是健保藥價制度引發問題。健保署上周緊急藥物共擬會議決定輸液專案進口核價，陳昭姿表示，砍藥價就會引起品質疑慮，一旦缺貨又要從國外高價進口，會成為惡性循環。

針對輸液問題，督導食藥署的林靜儀不斷在臉書上公布處理狀況。陳昭姿提出，有一線醫療人員到林靜儀臉書留言缺乏情況，卻遭她用非常嘲諷口吻說：「某些人站著說話不腰疼」、「若有誰能夠幫我們以目前健保藥價的生理食鹽水進口，我不只感謝您，我直接派車親自邀請您來協助我們簽約買進！若有任何廠商願意自行吸收所有倉儲與運送成本，幫我們短期內讓數十萬袋生理食鹽水進口，請跟我們聯繫，我帶署長親自到府簽約！拜託了！」。

陳昭姿批評，林靜儀現在已經是次長、是政務官，缺藥是國家問題，要求邱泰源：「你能夠約束她好好講話嗎？」

▲▼衛福部長邱泰源赴立法院社福衛環委員會專案報告我國參與WHA經過並備詢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源赴立法院社福衛環委員會專案報告我國參與WHA經過並備詢。（圖／記者洪巧藍攝）

國民黨立委蘇清泉也提到，林靜儀擔任區域立委時，在臉書亂寫、亂罵，他可以接受，因為那時是區域立委，有選民壓力。他也話鋒一轉，提到邱泰源在上任媒體見面記者會，針對健保點值、癌症基金、缺藥、砍人社安問題，回答都空泛、問東達西，還把麥克風交給林靜儀。

「我覺得部長你沒有準備好耶！」蘇清泉直言，衛福部問題太多，邱泰源應該去加強瞭解，不能空泛回答，不然觀感不好，連社福團體對邱評價也不高，公開反對他當部長，「我也為你捏冷汗，都要好好補強。」

國民黨立委邱鎮軍則提到，林靜儀在臉書發布生理食鹽水需要專案進口，他質疑為何是次長臉書先看到資訊，而不是衛福部官方網站公布？

不過陳昭姿針對林靜儀提出的要求，沒有獲得邱泰源回應，而是由健保署長石崇良回覆。石崇良表示，目前針對藥價問題從兩方向去處理，一方面是於「基礎用藥」且在國內藥證比較少的品項、在國內製造的，會排除在每年第一梯藥價檢討，這個要修藥價調整辦法；第二是已經到地板價部分，會調查哪些藥品之成本因通貨膨脹等因素，需要重新調整，正在彙整這些資料。

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