基隆山崩「瑞典坦克」遭埋幾乎無損！助夫妻逃生　還能開回原廠維修

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市潮境公園入口處3日下午發生大面積土石崩落，當場掩埋10輛車，造成2人輕傷送醫。當時一名男子開著「瑞典坦克」Volvo休旅車行經此處，不幸遭土石掩埋，跟妻子抱著愛犬從後座車門逃生。令人驚訝的是，這輛Volvo鈑金幾乎未凹陷，還能順利開進保養廠，讓網友看完驚呼「真的太強壯了！」

潮境公園連接北寧路路口（台2線70K處）3日下午2點28分發生大規模走山，整片山壁瞬間滑落，9輛車及1輛機車遭掩埋。當時，一輛白色Volvo V60 B4也遭殃，男駕駛發現前座車門遭土石堵死，立刻爬到後座，所幸後車門能順利開啟，才與妻子、寵物一同死裡逃生。

事後，公路局成立應變小組，出動機具與人員到場搶災，3日晚間挖出、吊起這輛Volvo。儘管Volvo擋風玻璃破裂、保險桿脫落，車身稍有損壞，但鈑金幾乎沒有凹陷，還能順利開進保養廠，讓網友忍不住在Threads上直呼「真是太狂了！」

▲「瑞典坦克」遇基隆山崩，遭大量土石掩埋。（圖／記者徐文彬攝）

相關照片、影片曝光後，許多網友紛紛留言「Volvo應該要免費修車了，這形象廣告太強大了」、「有句江湖傳言：Volvo的潰縮區設計在撞它的車上」、「Volvo：我們這期的廣告不用出外景了」、「太誇張了吧車燈都還能亮」、「關於買車，從來沒考慮過Volvo，不過它現在是我的首選」。

不過，也有人提出不同看法，「你有注意到上面覆蓋的只是大量的土嗎？有重量，但跟旁邊的巨石來說只是小咖的」、「碰到這種落石，應該要買M1A2艾布蘭坦克，而不是瑞典坦克」、「重量大部分先壓在柏油上面，不要小看土方」、「Volvo不保值但保命」、「Volve安全與質感的確很不錯，但保養費很可觀」。