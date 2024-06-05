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海馬泡藥酒「10年不爛」！她打開一摸嚇：是塑膠做的

獅潭鄉民代表劉雪梅昨意外發現買了10多年的假海馬等珍貴藥材。 （圖／報系資料照）

▲獅潭鄉民代表劉雪梅意外發現，買了10多年的海馬等珍貴藥材，竟然是塑膠製。 （圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

華人喜歡食補，有些人會泡藥酒喝，大陸廣東先前有男子發現家中一瓶藥酒內泡了2年的海馬、海龍竟然是塑膠製品，讓他哭笑不得，坦言幸好喝完藥酒後身體沒出事。未料在苗栗縣，當地獅潭鄉代劉雪梅3日準備開甕飲用10多年的藥酒時，赫然發現鱉甲的觸感很「軟Q」，仔細研究後才發現，藥酒內的中藥材都是塑膠模型，讓她傻眼直呼，台灣居然也會買到黑心商品。

這名無黨籍鄉民代表劉雪梅指出，10幾年前在台中港改建前向攤商購買的冬蟲夏草、鱉甲、海馬等中藥材後回家泡酒，當她打開要清理時，觸碰到鱉甲發現手感不對勁，發現所有的「藥材」都是塑膠製品，「真是嚇了一大跳，竟然喝了10幾年」！

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劉雪梅花了新台幣8000元購買1大包含有海馬、海龍等高價中藥材，準備回家自行泡藥酒；當時業者別叮嚀「不要拆，整包加進去泡就好」。她將整包中藥材倒進大型玻璃罐，加入20斤米酒浸泡，還特別標示「海馬10年補藥酒」存放珍藏多年，只在偶爾燉湯時添加少許1、2匙增加風味，10多年來還有剩下半瓶，直到昨天要清出罐子另外泡李子酒，將藥酒、藥材全數倒出，才赫然察覺有異。

劉雪梅發現飲用塑膠海馬、鱉10多年後直呼「太離譜！好噁心」，當初因為在台灣買，才比較沒有防備心，如果在中國大陸買一定會仔細看，加上泡在酒裡，顏色很暗，又與眾多中藥材混在一起，沒拿出來看，根本不會發現，自嘲自認很聰明的人、大江南北都走過，也會被騙。

不過劉雪梅也慶幸身體沒有不適，劉雪梅說，以往曾聽聞國外販售假藥材，但當時因在台灣觀光景點購買，所以並未懷疑，沒料到竟遇到黑心商人。她也坦言未來會加留意假海馬、假鱉等藥材，並呼籲民眾，希望自己的前車之鑑能提醒大家選購相關藥材一定要特別小心，以免賠錢又傷身。

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