亞洲第一高瀑布造假？遊客一看雲台山天瀑頂端　竟是「水管放水」

▲雲台天瀑單級落差314公尺。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南雲台山景區的「雲台天瀑」是當地有名的網紅打卡點，尤其在雨季時期，飛流而下的巨浪翻滾，十分壯觀。6月3日，一名網友發影片爆料稱，自己千辛萬苦爬到了雲台天瀑源頭想一探究竟，卻發現源頭竟然是幾根水管往外噴水。

雲台天瀑單級落差314公尺，是中國乃至亞洲單級落差最大的瀑布，被譽為華夏第一高瀑，是雲台山的標誌性景觀之一。豐水期的雲台天瀑，宛若銀河飛落，猶如擎天玉柱，蔚為壯觀。

根據該網友發布的影片顯示，瀑布確實是由幾根較大水管放水而成。

▲雲台山天瀑竟是水管放水。（圖／翻攝自影片）

針對此事，網友們紛紛議論，有網友說，「不喜歡你們這些較真的人，沒水了，你們說白來一趟，有水了，你們說造假，在北方在枯水期水量一般都很小，這樣做也是為了給遊客一個愉快的遊玩體驗。」

還有網友表示，「以前雲台山瀑布並不是這樣的，它的確是天然水源，景色壯觀美麗，之所以變成需要水泵抽水形成瀑布，原因是瀑布的上游位置隸屬山西省，而下游往下的風景區才屬於河南省，兩個省份之間因為景區分紅原因一直沒有辦法達成共識，山西省修建水庫將自家位置的水流截斷，如此一來，雲台山瀑布也便只能依靠水泵往上抽水，再依靠水管放水來達到效果了。」

還有網友表示，「北方現在是枯水期，今年春季又沒下雨為了不掃遊客的興，恐怕這也是無奈之舉。」

目前，景區方還沒有針對此事做出回應。