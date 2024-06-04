　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

亞洲第一高瀑布造假？遊客一看雲台山天瀑頂端　竟是「水管放水」

▲▼雲台山天瀑竟是水管放水，亞洲第一高瀑涉嫌造假。（圖／翻攝自影片）

▲雲台天瀑單級落差314公尺。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

河南雲台山景區的「雲台天瀑」是當地有名的網紅打卡點，尤其在雨季時期，飛流而下的巨浪翻滾，十分壯觀。6月3日，一名網友發影片爆料稱，自己千辛萬苦爬到了雲台天瀑源頭想一探究竟，卻發現源頭竟然是幾根水管往外噴水。

雲台天瀑單級落差314公尺，是中國乃至亞洲單級落差最大的瀑布，被譽為華夏第一高瀑，是雲台山的標誌性景觀之一。豐水期的雲台天瀑，宛若銀河飛落，猶如擎天玉柱，蔚為壯觀。

根據該網友發布的影片顯示，瀑布確實是由幾根較大水管放水而成。

▲▼雲台山天瀑竟是水管放水，亞洲第一高瀑涉嫌造假。（圖／翻攝自影片）

▲雲台山天瀑竟是水管放水。（圖／翻攝自影片）

針對此事，網友們紛紛議論，有網友說，「不喜歡你們這些較真的人，沒水了，你們說白來一趟，有水了，你們說造假，在北方在枯水期水量一般都很小，這樣做也是為了給遊客一個愉快的遊玩體驗。」

還有網友表示，「以前雲台山瀑布並不是這樣的，它的確是天然水源，景色壯觀美麗，之所以變成需要水泵抽水形成瀑布，原因是瀑布的上游位置隸屬山西省，而下游往下的風景區才屬於河南省，兩個省份之間因為景區分紅原因一直沒有辦法達成共識，山西省修建水庫將自家位置的水流截斷，如此一來，雲台山瀑布也便只能依靠水泵往上抽水，再依靠水管放水來達到效果了。」

還有網友表示，「北方現在是枯水期，今年春季又沒下雨為了不掃遊客的興，恐怕這也是無奈之舉。」

目前，景區方還沒有針對此事做出回應。

▲▼雲台山天瀑竟是水管放水，亞洲第一高瀑涉嫌造假。（圖／翻攝自影片）

ET快訊
國小棒球教練性侵22少年！　68罪起訴
唐治平背債「騎單車通勤」淡水、台北！租屋和媽相依為命
唐治平爛醉母陳屍頂樓　前女友丁寧：有一陣子沒聯絡
快訊／唐治平2度不認屍！　渾身酒味：這不是我媽媽
唐治平爛醉「不知母過世2天」！8天前怪異發文曝光
唐治平「很難聯絡」　經紀人嘆：拍攝身上有酒味
女議員偷吃律師！夫年收600萬　回家驚見「半裸跨身上」
快訊／侯友宜點名新北3地區！已連繫輝達爭取設計中心落腳
華航空姐「酒醉鬧機」　懲處出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美專家提議：吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

亞洲第一高瀑布造假？遊客一看雲台山天瀑頂端　竟是「水管放水」

1小時丟11次！　女子「從高空扔未熄滅菸蒂」…引發火災

陸晶片巨頭紫光展鋭獲逾180億元融資　有望加速IPO

「兒童魔鬼訓練」惹議　陸教官拎孩子衣服壓水裡稱：克服心理障礙

東南亞台商共赴「彩雲之約」　抓緊雲台與東盟發展商機

直擊駱駝第一次吃檸檬　 表情「酸糾結」狂甩頭吐口水

汽車以舊換新補貼　大陸財政部提供資金逾490億元

解密來自月球土壤如何封存　分類儲存關鍵：是否接觸大氣

「錢在手機裡啊！」　陸小學老師：班上一半的學生沒看過紙鈔

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

美專家提議：吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

亞洲第一高瀑布造假？遊客一看雲台山天瀑頂端　竟是「水管放水」

1小時丟11次！　女子「從高空扔未熄滅菸蒂」…引發火災

陸晶片巨頭紫光展鋭獲逾180億元融資　有望加速IPO

「兒童魔鬼訓練」惹議　陸教官拎孩子衣服壓水裡稱：克服心理障礙

東南亞台商共赴「彩雲之約」　抓緊雲台與東盟發展商機

直擊駱駝第一次吃檸檬　 表情「酸糾結」狂甩頭吐口水

汽車以舊換新補貼　大陸財政部提供資金逾490億元

解密來自月球土壤如何封存　分類儲存關鍵：是否接觸大氣

「錢在手機裡啊！」　陸小學老師：班上一半的學生沒看過紙鈔

蜜月泡湯！　馬爾地夫宣布「持以色列護照」禁止入境

美專家提議：吸引陸企赴美建廠「再竊」智財權　

友脫口「要在國館下車」 阿滴滿頭問號：是世代隔閡嗎

快訊／蛋價再降2元！　蛋商急拋售「市場出現3斤100元」

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」　咬下爆出超濃香草餡

年薪百萬「42歲男崩潰失業」　曝1關鍵！找到90萬新工作

大學附近狂開1類型店！「配菜無限吃」網不買單：寧可吃網咖的

黃仁勳遭戰友爆「本性內向」　靠打桌球建立信心

往返日月潭的中途休息站！打造巨大西洋棋盤＋歐風城堡免費參觀

連假期間萬巒豬腳街將成「行人徒步區」　遊客可放心吃美食

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

27歲千金傳收80億聘金出嫁…帥尪家世曝！

陸高考「禁娛令」　網咖斷網、KTV也禁營業

正妹業務無極限！　當眾「脫掉洗澡」推銷浴缸

2遊客橫渡急流陷死亡V字被沖走…專家嘆：大忌

帶愛犬去海底撈…吃完一看牠遭活活悶死

越來越多小孩「不認識錢」…陸師頭疼

懷孕5月遭丈夫推下懸崖…5年後她再為人母

陸Coser模仿Kobe墜機身亡　網超怒開罵

馬路相遇當街殺3人！遇害者身上插著超長鐮刀

陸網紅尿灑靖國神社　陸：提醒理性表達

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

女子穿「7cm厚底洞洞鞋」崴腳粉碎性骨折

歷史上首次　陸「嫦娥六號」完成月球背面採樣

直擊駱駝第一次吃檸檬

更多熱門

相關新聞

妹子下體「綠膿像瀑布流出來」　醫：真的爛掉了

妹子下體「綠膿像瀑布流出來」　醫：真的爛掉了

23歲男為了愛犬失足　墜34公尺高瀑布身亡

23歲男為了愛犬失足　墜34公尺高瀑布身亡

國家公園瀑布拍照　22歲女墜14公尺身亡

國家公園瀑布拍照　22歲女墜14公尺身亡

河南嫵媚「男女妲己」爆紅！引發兩派論戰

河南嫵媚「男女妲己」爆紅！引發兩派論戰

慶祝跨年太嗨　男跳夜店瀑布觸電身亡

慶祝跨年太嗨　男跳夜店瀑布觸電身亡

關鍵字：

雲台山雲台天瀑瀑布華夏第一高瀑網紅打卡點

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

身體不適請假回租屋處…39歲女警「送醫不治」！

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

郭書瑤欠管理費翻車「房產百萬代言沒了」！

即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面