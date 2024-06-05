彭博億萬富翁指數：黃仁勳躋身全球14大富豪

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輝達股價飆進「千美元俱樂部」　黃仁勳躋身全球14大富豪

▲NVIDIA執行長黃仁勳全球媒體問答。（圖／記者林敬旻攝）

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

輝達執行長黃仁勳來台為COMPUTEX發表主題演講，闡述輝達在人工智慧（AI）的進展和計畫後，股價勁揚，市值一天之內增約1320億美元。黃仁勳身價也跟著水漲船高，躋身全球第14大富豪。

美聯社報導，輝達股價繼2023年暴漲超過2倍後，今年又增加1倍多，再下一城，躋身標準普爾500指數市值第3大公司。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），黃仁勳身價達1010億美元（約新台幣3兆2719億元），榮登全球第14大富豪。

而在黃仁勳繼續勾勒先進AI應用的技術和計畫後，輝達股價3日更上層樓，收在1150美元。輝達是標準普爾500指數9家股價破1000美元的公司之一。

輝達將於7日美股收盤後進行股票分拆，1股拆成10股。每位股東每持有1股，將獲得另外9股。截至6日為止持有輝達股票的股東，都符合股票分拆資格。

股價高處不勝寒的企業往往會進行股票分拆，讓股價更平易近人。

輝達最新季度營收達260億美元，較去年同期72億美元增加2倍多。華爾街分析師預估，輝達2025年度營收將達1170億美元，幾乎將為2024年營收的2倍，也是2023年營收的4倍以上。

截至3日美股收盤，輝達總市值達2.829兆美元。今年稍早，輝達市值已經超越亞馬遜（Amazon）和Alphabet，躍居市值第3大公司，僅次於微軟（Microsoft）的3.073兆美元與蘋果（Apple）的2.975兆美元。而在2年前，輝達的市值僅為4180億美元左右。

 
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