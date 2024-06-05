涉旭德科技內線交易案　欣興電子「2獨董請回」協理交保

▲欣興子公司旭德科技的資深經理孟慶玫涉嫌內線交易，經檢察官訊問後交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

才剛出現在輝達創辦人黃仁勳演講背板上的欣興電子，在2022年宣布併購子公司旭德科技前，疑有多組人馬提前進場買股獲利，涉嫌《證交法》內線交易等罪，台北地檢署5日指揮調查局展開搜索，約談名單赫見2名欣興獨董，但2人訊後都獲請回，另外欣興協理粘桓銘及旭德經理等6名被告，分別交保12萬到80萬元不等。

旭德科技2000年就是欣興集團成員，經過2次整併後，成為積體電路載板(IC Carrier)的世界級大廠，2007年掛牌興櫃，股票代號8179，2022年2月22日，欣興電子宣布以換股方式併購旭德科技，旭德停止公開發行，正式成為欣興電子(3037)的百分之百子公司。

▲涉嫌欣興併購旭德內線交易案的被告沈慧綺交保80萬元。（圖／記者劉昌松攝）

檢調發現，欣興與旭德2022年1月間，開始磋商合併事宜時，參與人員都簽了保密協議，旭德科技的股票卻在此時出現不尋常交易，經分析比對交易帳戶，分別與欣興電子、旭德科技的高層、經理人有關，且在合併重訊公布後，這些帳戶各自出脫持股獲利數萬元到數百萬元不等。

專案小組懷疑全案涉及內部人在對旭德利多消息公布前，就私自或通知親友買股，5日兵分9路搜索，並約談2名欣興獨董及協理粘桓銘，另外旭德的財務部資深經理孟慶玫、稽核主管韓幸玲，以及相關涉案親友沈慧綺等13被告，經檢察官複訊後，依涉及內線交易罪嫌情節輕重，諭令粘、孟、韓等6人分別以12萬元到80萬元不等金額交保，2名欣興獨董則在訊後請回。