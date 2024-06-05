中32億頭獎破紀錄　男子打電話領獎後繼續上班

▲男子中獎後照樣去上班。（示意圖／達志影像／示意圖）



記者許力方／綜合報導

澳洲「強力球」（Powerball）樂透彩券在連槓6星期後，創下有史以來第三高額獎金的1.5澳元（約台幣32億元）頭獎，開出一注獨得，獎落南澳省，一名匿名阿德萊德的男子幸運中獎，他隔天上午就聯繫了彩券公司，有趣的是，他說32億元改變了他的人生，但他還有工作任務在身，仍繼續上班。

強力球5月23日開出4、6、8、18、28、29、34，特別號11的中獎號碼，頭獎一注獨得32億元，還有9注中二獎，每人贏得27萬澳元（約台幣580萬元），而32億元頭獎是澳洲彩券史上第三高獎金，僅次於今年2月「2注均分2億澳元」的大獎，但是這次是單注中獎金額史上最高，官方預估，當期強力球吸引至少超過一半的澳洲人會買彩券。

彩券公司表示，逾半的中獎者會把彩金拿來未來投資，去年統計，有40%的中獎者會幫助親友，35%買新車，26%拿來還清債款或買新房子，其中有一名中獎人在聖誕節假期時，包辦了全家人的一次遊輪之旅，帶著38人出海玩。

這次史上最高單注中獎金額大獎，由阿德萊德幸運抱回家，他在開獎隔天一早就聯繫上了彩券公司，聲稱前一晚都沒有睡覺，因為「一直在確認彩券」，不過他興奮地說，自己從沒叫得這麼大聲、跳得這麼高過，32億元改變了生活，讓他忍不住想笑，「儘管聽起來很瘋狂，但我會繼續工作。」當天照樣乖乖去上班。

阿德萊德表示，想買一棟房子、環遊世界，想幫助家人朋友，「我現在無法想像這筆獎金有多高。」更不敢相信自己的運氣會這麼好。澳媒報導，由於中獎人沒有註冊金融卡或網路帳戶，身分仍是個謎，中獎彩券行則位在南澳一家超商。