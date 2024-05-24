求神抽中同一組號碼！夫婦下注中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

▲納瑞拉特的丈夫向媒體展示自己下注的證據。（圖／翻攝自The Thaiger）

記者葉睿涵／編譯

泰國一對夫婦誠心求佛後，幸運贏得了價值高達3000萬泰銖（約新台幣2636萬元）的頭獎，不料2人卻因為錯過一通電話，導致他們與巨額獎金擦身而過，讓他們痛心疾首。

據《每日星報》報導，37歲的納瑞拉特（Nareerat Phanphamorn）在Facebook發文指出，她的丈夫去年9月在寺廟求財時，籤桶裡2次掉出了同一個數字，於是丈夫便在9月23日首次嘗試在網上購買彩券。

納瑞拉特的丈夫一口氣就買了5張彩券，但他們直到開獎前卻遲遲沒有收到商家寄來的紙本票據，讓他們感到十分擔憂。開獎後，納瑞拉特夫婦將他們下注的號碼與中獎號碼進行比對，發現自己中了3000萬泰銖的頭獎，不過2人卻因為沒有紙本票據無法兌獎。

納瑞拉特夫婦與彩券商聯繫後，賣家聲稱快遞為2人送票據時曾給他們打過電話，不過由於2人沒接電話所以導致票據未能送達。納瑞拉特的丈夫立刻檢查未接來電紀錄，發現根本沒有快遞的來電，懷疑店家可能是知道他們中獎後，故意將這些彩券保留下來。

與此同時，由於這幾張彩券都是採取貨到付款的方式，因此媒體暫時還不清楚納瑞拉特夫婦是否具有這些彩券的擁有權。賣家在Facebook指出，他們販售彩券時規定，未收到票據的顧客需在開獎日當天下午4點前與店家聯絡，不過納瑞拉特卻是在得知中獎後才聯絡他們，原則上不得擁有彩券。

對此，泰國律師尼迪孔（Nithikorn Kaewto）表示，即使納瑞拉特尚未付款，但購買的行為已符合銷售和付款條約，因此認為彩券應該屬於事主。如今，納瑞拉特已報案，向商家追討法律責任。