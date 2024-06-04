綠委跑票要黨紀處份？　綠黨團認「可接受」：畢竟他們都是提案人

▲民進黨原住民立委伍麗華、陳瑩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

《原住民保留地禁伐補償條例》修法今（4日）三讀通過，將原民保留地禁伐補償由每公頃3萬提高到6萬，但因所需經費佔原民會預算20％，有排擠其他預算疑慮，而民進黨兩名原民立委陳瑩、伍麗華也投下贊成票。對於跑票綠委，民進黨團僅回應，可以體諒他們選區特殊背景，他們要贊成，黨團可以接受。

對於兩名綠委跑票，黨團總召柯建銘表示，民進黨團必須面對這個問題，副院長、主計處跟原民會昨天已針對這個問題內部溝通，昨天伍麗華、陳瑩也有一起討論，可以體諒他們選區特殊背景，他們要贊成，黨團可以接受。

柯建銘強調，陳瑩跟伍麗華在協商時講的話，大家可以仔細聽，伍麗華說看到今天協商很開心，這是民主展現；陳瑩也說她知道這需要行政立法一起協調，尊重行政院，表決上可以支持他們按贊成，畢竟他們都是提案人，這是民進黨團內部需要徹底溝通，講得很清楚也非常直白。

至於行政院態度如何，是否提覆議？柯建銘表示，就尊重行政院，合法合憲下有很多選擇，包含覆議、釋憲，或本於行政權在政府可接受經費下予以寬列，這也是一種選擇，尊重行政院態度，但黨團還是主張這是違憲。