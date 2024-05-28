燈會也用「手機訊號」分析民眾年齡？　蔣萬安打臉王義川：拿不到個資

▲台北市長蔣萬安赴市議會備詢。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨政策會執行長王義川27日爆料，用手機訊號定位去分析在立院外的群眾年齡，與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行做比對，使藍白質疑綠用手機監控人民，王則反嗆這是商業活動人流分析的基本方法，台灣燈會也是如此。由於台北市曾舉辦過台灣燈會，台北市長蔣萬安28日直言，用基地台訊號得知民眾個資是不當的，且有違法疑慮；台北市觀傳局長王秋冬也說，拿到個資並非北市府能力範圍之內。

蔣萬安28日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員王欣儀表示，王義川27日自爆用手機訊號定位，分析出在立法院青島東路活動的民眾年齡層分佈，以及5月19日在民進黨中央黨部前的民眾黨支持者、1月13日以前參加選前之夜的都是不同人，且稱是「透過基地台訊號來比對」，但基地台手機訊號應是要受保護個資，這有無監控人民問題？是綠色恐怖嗎？蔣萬安回應，「確實，如果是照這樣的說法，這個是不當的，不應該透過這樣方式監控人民行動。」

王欣儀詢問，若是辦案需求，可要求民間資訊業者、手機業者配合，但竟可用基地台手機訊號來監控政治、選舉活動民眾的年齡層分佈、參加者是誰，王義川甚至還說新北耶誕城、台灣燈會也曾用這種方法，而台北市也曾辦過台灣燈會，有無用基地台訊號比對民眾？蔣萬安重申，若是從基地台訊號得知民眾的個資，「我覺得這是不當的，這是不應該。」

▲國民黨台北市議員王欣儀。（圖／記者袁茵攝）

台北市觀傳局長王秋冬補充道，現在辦活動用電信信令查算人數，是非常普遍的作法，但「要查到個資，這恐怕就沒那麼容易，因為相關基地台操作都在電信公司手上，電信公司相關作為也會受到很嚴格要求，所以除非是有特別的介入，否則不應該是這樣，我們市政府是不可能做到這樣程度的。」

王欣儀追問，此話是否代表台北燈會可用類似方式，掌控人數大概狀況，但僅只有「人數」，而沒辦法掌控年齡層分佈、參加者是不是同一人，因為這會牽涉到個資？王秋冬回應，「是，這也不是我們能力範圍。」

面對王秋冬的回應，王欣儀喊話，民進黨現在嚴重政治箝制民眾人權、資安，蔣萬安可否來保護市民的個資安全，是否要向中央反映？蔣萬安強調，台北市政府絕對是確保民眾個資，且透過手機電信信令所取得的資訊，都是去識別化後的資訊，所以不管是辦燈會或其他活動，都只會得知人數、人次，絕對不會有民眾個資，若王義川此言屬實，有違法疑慮。

蔣萬安允諾，將會跟中央反映，並確認、查證這件事情是否屬實，「如果是（屬實），基於什麼樣的法源依據？如果是違法，當然會表達嚴正立場。」