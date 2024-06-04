9旬不老騎士獨闖南投山區走失　警動員花26.5小時奇蹟式尋獲保命

▲警方連日搜索魚池鄉五城山區，終於在芒草叢生的溪底尋獲動彈不得的走失老翁。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

高齡9旬的楊姓老翁日前獨自從台中市騎車離家、隨即失聯，其機車竟在南投水里、魚池2鄉交界的偏僻道路旁被發現，警方隨即動員於附近山區搜索，花費超過一天時間，今天（4日）上午終於發現楊翁獨自受困於一處溪底草叢間，所幸並無大礙，由於老人家熬過連夜雨勢和久未進食的險境而獲救，讓警方直呼是「奇蹟」。

集集警分局表示，昨天早上7時獲報147縣道13.3公里處，有1輛號重機車倒在路邊，卻不見人影，隨即查詢車籍資料及調閱遠端監視車行軌跡，發現車主竟是住在台中市的90歲楊姓男子，日前自行騎乘機車外出，結果卻遲遲未返家、家屬也已報案求助。

警方立即展開協尋，查出楊翁最後蹤跡消失在魚池鄉「五城山區」，分局長林文智指示調度分局所有內外勤警力、把握黃金救援時間，全面搜尋至深夜，受限路況不佳而告暫停；今日一大早再持續搜山行動，最後深入每條偏僻小徑，終於在9時30分許於一處芒草叢生、約深半層樓的溪底，找到動彈不得的老翁，距離其機車被發現處竟有約1公里遠。

警方指出，所幸老翁意識清楚，還能在搜救隊員協助下自行攀爬木梯上岸，送醫治療後已無大礙，不過無法清楚交代怎麼會騎到南投，以及為何停車又徒步走到受困的溪底；林文智指出，近日接連豪雨不斷、早晚溫差大，老翁僅穿著單薄衣物，受困期間也可能並未進食，平安獲救堪稱福大命大，也幸賴全分局內外勤人員共動員13人次，持續在相關地區地毯式搜尋、不放棄任何希望，才能順利尋獲。

林文智呼籲，若發現家中長者外出未歸，可立即報警協尋，另平時儘量避免長者獨自外出、讓長者配戴愛心手（項）鍊等足資識別身份之物品及可發報定位訊號器， 以利在最短時間內聯絡家屬、協助安全返家，避免意外和憾事發生。