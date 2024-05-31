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婦出門散步「忘了回家的路」　住家10公里外被警尋獲

▲失智老婦走失離家10公里，竹山警緊急協尋平安找回。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲失智老婦走失離家10公里，竹山警緊急協尋平安找回。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

高齡80多歲且患有失智症的竹山鎮賴姓婦人，日前一早出門散步，卻遲遲未返家，家屬焦急報案請求警方幫忙找尋；警方動員調閱附近住戶和路口監視器，終於在距其住處10公里遠的竹山交流道附近尋獲賴婦，化解一場虛驚。

竹山警分局指出，延平派出所於20日上午9時許接獲分局勤務中心派遣，前往竹山鎮集山路三段301巷81弄處理事故；報案人許姓男子神情緊張，向警方表示其賴姓岳母早上7時許出門散步，至9時未返家、遍尋不著，且其年事已高且患有帕金森氏症及失智症，恐怕已走失。

警方了解狀況後，隨即由警員張家綸調閱附近住戶監視器，確認老婦步行出巷口、沿集山路往北走，即請值班同仁調閱警察局及鎮公所路口監視器，將老婦行跡影像同步通報線上巡邏同仁沿線尋找，終於在臺3線竹山交流道附近，發現正找不到回家路的賴婦，此時已離家近10公里遠，家屬對警方的積極協助讓家人平安返家，表示由衷感謝。

竹山分局長許軒鳴表示，延平所警員以同理心保護民眾生命、財產安全，避免民眾發生危害，熱心助人精神值得肯定，積極為民服務有效提升警察正面形象，足為同仁表率。

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