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桃園男走失2天1夜　警調上千支監視器終尋獲

▲警方鍥而不捨調閱上千支監視器才尋回走失身障男。（圖／龜山警分局提供）

▲警方鍥而不捨調閱上千支監視器才尋回葉男。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名獨居61歲葉姓男子前日外出買咖啡後不知去向，妹妹趕到派出所報案，員警前後調閱千支以上監視器，發現他坐客運公車往台北方向在迴龍地區下車後，又度轉搭客運公車往中壢客運總站，員警循線聯繫客運總站人員，得知他下車後往桃園區方向行走，果然在桃園區國強一路與益壽八街口附近公園找到走失2天一夜的葉男，家屬也十分感謝鍥而不捨幫忙。

▲並通知家屬帶回。（圖／龜山警分局提供）

▲並通知家屬帶回。（圖／龜山警分局提供）

昨日8時許一名女子前來龜山分局大林派出所報案，稱其哥哥平日在龜山區獨居生活起居均由外籍看護負責，25日上午8時許外出買咖啡後不知去向，外籍看護晚上才告知她，拜託警方協尋，警員北野真以、陳冠宇、陳彥丞等人立即針對葉男行走路線，並沿線調閱住(商)家及天羅地網監視器，發現葉男搭乘公車往台北方向，再迴龍客運總站下車後，又再度轉搭其他公車坐往中壢方向，員警詢問中壢客運總站找到載葉男的司機，司機表示，葉男因沒有錢付車資，因此印象深刻，葉男在內壢親子館附近下車。

員警不斷過濾上千支監視器鏡頭及畫面，發現他最後出現在桃園區國際路二段與國強一路路口附近，找不到其他鏡頭後，研判應該逗留在附近，立即開車在附近找尋，果然約17時左右在公園內找到人，並將走失2天1夜約35小時的葉男帶回派出所，再通知家屬帶回，家屬萬分感謝大林派出所警員積極認真的幫忙找人。

龜山分局大林派出所所長曾儒義表示，員警把失蹤者當作是自己的家人盡力尋找，所幸皇天不負苦心人，讓員警順利找到、人也平安沒有受傷，呼籲家中有容易走失的家屬，要其配戴GPS定位設備、防走失手鍊、衣服繡上聯絡方式，讓熱心民眾、警方發現時可以快速聯繫家屬的預防性措施。

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