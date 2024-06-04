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公車動態系統應用大升級　全國首創3種「我要上車」使用方式

▲大台南公車「智慧等車」服務功能上線啦，市長黃偉哲公布全國首創3種「我要上車」使用方式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲大台南公車「智慧等車」服務功能上線啦，市長黃偉哲公布全國首創3種「我要上車」使用方式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大台南公車「智慧等車」服務功能上線啦，從2004年發展至今的公車動態系統迎來革命性的升級，未來民眾可透過大台南公車APP，或掃描虛擬站牌QRcode，按下「我要上車」，系統將發送通知到車機，告訴司機站牌有人等車，還有輪椅提醒功能。

全國首創的「智慧等車」功能即日起在市區公車70路、佳里─嘉義高鐵站的橘9及橘9-1三條路線上線啟用，未來再逐步推廣到各路線，減少公過站不停的爭議。

市長黃偉哲表示，招手搭公車雖然是件小事，卻是乘客和司機溝通的關鍵動作，市區道路交通複雜，司機注意其他路況導致漏看乘客招手，或乘客一時分神沒注意公車駛來，來不及招手等原因，屢屢投訴公車過站不停，造成公車形象或服務品質不佳等爭議。因此要求交通局設法提供更友善貼心的公車服務，交通局經過1年多的開發和測試，推出「智慧等車」功能，透過車聯網的資訊傳輸，讓原本招手搭車的小動作變得更加可靠方便。

市長黃偉哲指出，因為台南市早在2004年就開始發展公車動態系統，公車的定位和通訊技術成熟，現在在系統架構中開發出「智慧等車」功能，全國首創在沿線所有站位均可操作，透過車機直接通知駕駛有人候車，也會在手機APP推播通知乘客公車即將進站，對乘客和駕駛雙方都很實用貼心。

交通局長王銘德表示，要使用智慧等車功能有3種方式，第1種方式是內建在「大台南公車」APP中，點選要搭乘的路線和所在站位，按下「我要搭車」按鈕 ；第2種方式是用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QRcode，可顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要搭車」按鈕亦可；第3種方式則是沿線設有候車亭、且空間電力等條件足夠的站位共19處，設置實體鍵盤按鈕和LED服務燈，民眾亦可直接按押使用。

▲大台南公車「智慧等車」服務功能上線啦，市長黃偉哲公布全國首創3種「我要上車」使用方式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局長王銘德進一步指出，在APP和QRcode的智慧等車功能中，如果即將進站的下一個班次是低地板或無障礙公車，還會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，提早提醒司機預備服務。

公共運輸處長吳俁之表示，智慧等車的功能可雙向通知司機和乘客，係為輔助提醒功能，公車進站時請乘客仍務必記得招手搭乘，更為可靠。而APP和QRcode的「智慧等車」功能是全國首創，站牌不必額外增加高成本的設備，也不會受限於電力供應，容易普遍設置，即日起在市區70路、佳里─嘉義高鐵站的橘9、橘9-1等路線共114處站位都可使用，如果成效良好，未來可迅速推廣到全台南市所有公車路線和站位。

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