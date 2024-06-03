彰化2畜牧場雞蛋驗出有「禁藥」　各罰3萬下架1406顆

▲彰化縣永裕畜牧場供應的雞蛋被抽檢出有「乃卡巴精」殘留0.009ppm。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

衛福部食藥署今（3）日公布「3到4月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，其中來自彰化兩件國產雞蛋都分別檢出「禁藥」，縣府表示，已於4月10日至畜牧場進行飼料逆向追蹤採樣，雖然送驗結果皆未檢出，但被衛生單位驗出殘留事實，依據動物用藥品管理法各裁罰3萬元，雞蛋下架回收1,406顆，均已報廢銷毀。

動防所指出，彰化瑞成畜牧場、永裕畜牧場日前被抽驗都被驗到禁藥，分別為氟甲磺氯黴素0.010ppm（百萬分之一濃度），與乃卡巴精0.009ppm。其中，氟甲磺氯黴素是屬於抗生素，治療呼吸道感染或下痢；乃卡巴精則是防球蟲的抗蟲藥。

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▲彰化縣瑞成畜牧場供應的雞蛋被抽檢出不得殘留的動物用藥氟甲磺氯黴素。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣衛生局表示，本案今年3月份執行市售雞蛋抽驗，抽驗結果2件不符動物用藥殘留標準規定，均移請彰化縣政府農業處辦理。

農業處表示，有關二家分別驗出藥物殘留案，已於113年4月10日至畜牧場進行飼料逆向追蹤採樣，經送驗結果皆未檢出。

有關藥物殘留部分，動防所於4/8進行移動管制，4/9採樣複檢送驗，4/10結果為陰性並解除移動管制，因有被衛生單位檢出藥物殘留事實，依據動物用藥品管理法各裁罰3萬元。雞蛋總計下架回收1,406顆，均已報廢銷毀。