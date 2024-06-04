誆面試有「潛規則」　噁男不顧應徵女來月事硬上！二審判7年半

▲男子一人分飾兩角，騙面試女子要「潛規則」，還不顧女子月事來硬上。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園徐姓男子2022年間，以假面試的名義應徵女子小芊（化名），還以假帳號冒充女員工，騙小芊要讓老闆「潛規則」。小芊應試時遭徐男持空氣槍恐嚇硬上，他還不顧小芊月事來，結果弄得「流很多血在地板，地板有味道」。高等法院審理後，將徐男判刑7年6月。

判決指出，有妨害自由、家暴前科的徐姓男子，2021年底開始以「皓皓租屋」名義，在徵才網站上徵人。小芊寄出履歷後，徐男在2022年初假冒是總公司的女人資與小芊聯繫，騙取小芊說公司有「潛規則」，暗示要跟老闆發生關係，並要求小芊在面試時濃妝並穿著透膚絲襪前來。

小芊依約前來，徐男這時以公司老闆名義出面，一開始就拉下鐵門，並拿出一把空氣槍。徐男這時不斷威脅利誘，恐嚇要對小芊下「血水咒」，甚至還讓小芊把玩空氣槍。最後徐男強壓小芊硬上，小芊因為月事來，拒絕發生關係，但徐男不理會硬上。最後因為徐男尿急，草草了事，並拉開鐵門讓小芊離去。小芊事後報警，檢警循線逮捕徐男，並提起公訴。

法院審理時，徐男坦承跟小芊發生關係，但辯稱雙方是談好月薪4萬元以及工作內容後，小芊自願發生關係。徐男還說：「我...與小芊發生性行為過程中，她因月經流很多血在地板，地板有味道」、「我覺得很噁心」。

但小芊出示2人事後的LINE對話內容「你桌上有槍，而且你把我手機拿走，我會怕...我怎麼知道你會對我怎樣，而且密閉空間，欸鐵門都拉下來，而且我也確實有說我要走，而你不讓我走，至於強制性交，我當然不敢太大動作反抗，因為你有槍、你有槍、你有槍，請不要再恐嚇我了！你已經對我身心造成極大影響了」，再加上其他客觀證據，一審法院認定徐男有罪，判刑7年6月。

案經上訴，徐男仍否認犯罪，辯稱雙方情投意合。但二審高等法院審理後，還是認定徐男有罪，因此駁回上訴，維持7年6月的刑度。可上訴。