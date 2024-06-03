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16歲少女回家被硬上！母逼她「挺孕肚嫁性侵犯」　遭家暴12年淚崩

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名女子被性侵致孕後，遭母親強迫嫁給性侵犯。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞女子娜蒂雅因在16歲時遭惡狼性侵成孕，被迫與對方結婚，不料婚後又屢遭丈夫家暴，讓她的人生充滿痛苦與困境。如今，她終於下定決心離婚，重新開始生活，但過去的經歷仍依舊像夢魘般每天困擾著她，讓她保守煎熬，感到羞愧與恐懼。

據星洲網報導，娜蒂雅最近在廣播節目Zayan中揭露自己的悲慘經歷，表示自己初中時原是一名品學兼優的高材生，但命運卻在16歲父母離異後被一夕扭轉。

當時，她為了賺取零用錢，在傢俱展兼職到晚上11時，不料卻在兼職的最後一天，在下班途中遭一名熟識的男子性侵。貞潔被奪的娜蒂雅害怕又無助，但她卻不敢將此事告訴任何人，直到她懷孕6個月，實在瞞不下去後，才終於將此事向母親坦白。

▲桃園市呂姓男子2018年間與5歲孫女、妻子同床共眠，竟趁機偷摸其下體，被妻子驚覺怒打一巴掌後提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲少女婚後經常與性侵犯發生爭吵，而對方也不時對她拳打腳踢。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

令她意想不到的是，母親得知了她的遭遇後，不僅沒有為她討回公道，反而還安排她與施暴者結婚，要2人將孩子生下撫養長大。娜蒂雅表示，這段沒有感情基礎的婚姻並不幸福，儘管娜蒂雅儘量配合對方，但2人還是因性格不合，經常發生摩擦，丈夫也開始不時家暴她。

2019年，娜蒂雅決定離婚，並在2022年正式與丈夫分開。重獲新生的娜蒂雅，如今將完成學生時期的夢想，回到校園繼續深造，「我已經30歲了，每次只要我一想到我的同齡人已經擁有事業和成功的人生，而我卻因為突如其來的意外落後於人，就會感到十分難過。」

娜蒂雅也哭訴，即使她已經重返正常的生活軌道，但她還是沒有勇氣去參加同學會，也不敢向新認識的朋友透露自己的過去，「我知道被性侵不是我的錯，但我還是對自己婚前生子和離婚的事感到十分羞愧。這些都是讓我難以啟齒的人生汙點。」

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