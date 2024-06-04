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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆王義川手機監控「已掌握線索」　徐巧芯：民進黨你們心裡有數

▲▼徐巧芯 聯訪 說明與邱議瑩衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前稱，可用基地台訊號分析比對不同群眾運動參與者的屬性，引發政府監控人民疑慮後，卻又改口成是自己「膝蓋想出來的」。國民黨立委徐巧芯今（4日）諷刺， 古有王羲之，今有「王膝知」，同時也警告王義川，527在政論節目發言之前是否有跟民進黨高層開過會？提醒民進黨「你們多久之前開始做的事情，你們自己心裡有數」。

徐巧芯先是諷刺，過去有《蘭亭集序》，堪稱天下第一行書；今有《綠挺不下去》，堪稱天下第一草書，只不過，是草包的草；正版王羲之是「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛」；盜版王膝知則「仰觀青鳥之大，俯查小草之盛」，說起來令人有時空穿越之感。

徐巧芯也質疑，好奇身為民進黨政策會執行長的王義川，在5月27日當天，不知道民進黨高層有沒有開了什麼大會，讓王義川在下午的節目通告直接使出膝蓋通靈的絕招。她只能說，違法的東西不要自已講出來，再用膝蓋隱瞞，否則對民進黨跪幾次算盤都不夠。

徐巧芯酸，王義川可能一時嘴快，吃到誠實豆沙包，把事情講出來了，現在都有掌握相關線索，但在證據還沒有找齊之前，不便公布，「但要提醒民進黨，你們多久之前開始做的事情，你們自己心裡有數，監控人民絕對是不對且違法的行為，民進黨要為此付出代價嗎？自己好好想一想。」

徐巧芯也提到昨日在交通委員會中質詢中華電信董座，對方證實有民進黨立委打電話要求521調度基地台，「基地台其實不只是增強訊號，根據基地台的多寡，在最後分析資訊的時候可以更加精確，網路跟學術上都有相關資料和期刊，若中華電信的資料管控，在沒有授權的情況下，有被中華電或旗下子公司濫用民眾個資做分析」，因此，徐巧芯強調，國會調查權、聽證權才會那麼重要，因為據過去辦案的經驗，大家對於檢方不是那麼信任了。
 

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