陸官方預告「今夏高溫區域南推」　部分區域現極端高溫

▲2024入夏前，大陸氣象預報員示警「注意極端高溫天氣」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022年夏季在長江流域曾出現持續性極端高溫乾旱天氣，南亞近一週出現極端高溫天氣，已致多人熱死，外界擔心今（2024）夏季極端高溫氣候會否捲土重來？對此，大陸國家氣候中心首席預報員鄭志海指出，大陸各地今夏氣溫較往年同期偏高，部分地區可能出現極端高溫，民眾應避免長時間處在高溫環境中並做好防護。

▲2022年夏季，長江流域遭遇極端高溫天氣。（圖／CFP）

《中新網》報導，鄭志海表示，展望今年夏天，全國大部地區氣溫較常年同期偏高，高溫日數偏多。華北、華東北部和南部、華中南部、華南、新疆等地可能出現階段性高溫熱浪，部分地區可能出現極端高溫。

鄭志海提到，今年副熱帶高壓總體較強，目前主要在南亞一帶，將北抬就會影響江南、華南一帶，「高溫最明顯的區域將更偏南一些，主要在江南南部、華南一帶地區。」

鄭志海提醒，長江流域2022年夏天持續高溫乾旱天氣是由多種因素綜合形成的異常天氣事件，「預計今年出現如此長時間極端高溫天氣可能性較小。」

鄭志海建議，民眾在高溫時段外出應做好個人防護，高溫作業人員需合理安排工作時間，盡量輪換作業，避開最高氣溫，縮短作業時間，「對農業而言，從做好抗旱工作入手，適時灌溉，減輕高溫危害。對能源而言，提前做好迎峰度夏能源保供準備工作。」