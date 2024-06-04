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史上首次！　五角大廈設「台灣秘密小組」加速武器交付

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲五角大廈2022年底成立「高級整合小組-台灣」（SIG-T）秘密小組，加速軍援的效率和協調性。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國防部近期加大對台灣的軍事援助，但此過程也面臨資金、運送及政治等多重挑戰。據消息指出，為了更有效地協調援助工作，五角大廈2022年底成立了一個名為「高級整合小組-台灣」（SIG-T）的秘密小組，加速軍援的效率和協調性，而這也是五角大廈首次替「非戰爭夥伴」使用這種模式。

根據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，美國國會2022年首次允許國防部每年向台灣提供最多10億美元的武器庫存，但五角大廈並無資金來補充儲備，如同被要求捐贈給食物銀行，但捐贈者卻沒有食物預算。

但一切情況都在2023年4月有所改變，當時美國國會通過了一項價值950億美元的國防法案，其中包括約40億美元的台灣援助，這筆資金中近一半用於補充已捐贈的武器庫存。為了更快地將這些軍援送達台灣，國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）在2022年底組建了「高級整合小組-台灣」（Senior Integration Group for Taiwan，SIG-T）。

▲▼國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。（圖／達志影像／美聯社）

為了加強支持台灣，這個小組成員來自美國各軍種、印太司令部、採購和維持辦公室和政策辦公室等，他們定期會面並直接向希克斯報告，能加速軍援的效率和協調性。目前美國僅有另外2個類似小組，分別是針對伊拉克、阿富汗，還有針對烏俄戰爭，而這也是五角大廈首次替「非戰爭夥伴」使用這種模式。

國會匿名助理指出，該小組對援助的重視涉及機會成本，準備台灣自我防衛是一項巨大的任務，遠遠超出硬體需求，還需要準備醫療設備和食品的儲備，以及加強基礎設施，「追根究柢，在台灣問題上，有千頭萬緒的事情需要我們同時去做。」

報導指出，目前印太司令部已向五角大樓提交了台灣最需要的物資清單，這份清單中的主要目標與透過對外軍售訂購的目標不同，主要是較小的援助，如彈藥、地雷、無人機和人員訓練。

▲▼共機擾台示意圖。（圖／路透）

▲華府敦促台灣採取「不對稱」的防禦策略，即專注於阻止中國入侵，而非傳統的軍備競賽。（圖／路透）

SIG-T小組的成立反映了華府對台灣戰略重視，但隨著台海局勢升溫，華府也面臨不少挑戰，首先是後勤問題，台灣軍隊規模較小，也限制了其接收軍援的能力。

其次是戰略問題，過去，台灣軍方更喜歡購買大型軍備，如戰鬥機和坦克，但華府敦促台灣採取「不對稱」的防禦策略，即專注於阻止中國入侵，而非傳統的軍備競賽。

最後一項挑戰是政治問題，自時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2022年訪台後，美中關係降至谷底，雖然拜登與習近平自去年秋天舉行峰會以來，兩國關係有所改善，但仍然十分脆弱。

華府仍有不少人士呼籲美國加強在太平洋地區的國防支出，包含對台灣的軍事援助。美國前海軍情報局長、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）表示，「若有一個對我們、對全世界都至關重要的民主國家，在幾年內將面臨生存危機，你還會做些什麼？」

報導提到，加強對台援助、防禦台灣與安撫中國之間的平衡是一項微妙的任務，但台灣並非沒有經驗，美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，「台灣幾十年來都一直與這種威脅共存。」
 

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