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陸成功研發全球首款「類腦互補視覺」晶片「天眸芯」　瞄準智駕領域　

▲北京清大研究團隊研製出的「天眸芯」。（圖／翻攝光明日報）

▲北京清大研究團隊研製出的「天眸芯」晶片。（圖／翻攝光明日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京清華大學類腦計算研究中心團隊近日研製出全球首款類腦互補視覺芯片（晶片，下同）「天眸芯」，30日發表於國際學術期刊《自然》。「天眸芯」能在極低的頻寬和功耗代價下，實現高速、高精度、高動態範圍的視覺資訊採集，高效應對各種極端場景，以確保系統的穩定性和安全性。

▲北京清大研究團隊研製出的「天眸芯」。（圖／翻攝光明日報）

清大精密儀器系教授施路平指出，在開放世界中，智能（智慧，下同）系統不僅要應對龐大的數據量，還需要應對如駕駛場景中的突發危險、隧道口的劇烈光線變化和夜間強閃光干擾等極端事件，「傳統視覺感知芯片面對此類場景往往出現失真、失效或高延遲，限制系統的穩定性和安全性。」

在提升智慧駕駛運用及安全性能方面，清華大學類腦計算研究中心團隊聚焦類腦視覺感知芯片技術，提出一種基於視覺原語的互補雙通路類腦視覺感知新範式。

施路平提到，「該範式借鑒人類視覺系統的基本原理，將開放世界的視覺信息拆解為基於視覺原語的信息表示，並通過有機組合這些原語，模仿人視覺系統的特徵，形成兩條優勢互補、信息完備的視覺感知通路。」

清華大學精密儀器系教授趙蓉強調，「天眸芯」為自動駕駛、具身智能等重要應用開闢新的道路，「結合團隊在類腦計算芯片天機芯、類腦軟件工具鏈和類腦機器人方面的應用落地的技術積累，天眸芯的加入將能夠進一步完善類腦智能生態，有力推動人工通用智能的發展。」

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