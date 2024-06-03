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端午不吃粽！繼光香香雞推「撲克牌雞塊」　金子半之助限定蕎麥麵登場

▲繼光香香雞推「撲克牌雞塊」，金子半之助限定蕎麥麵登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲繼光香香雞推「撲克牌雞塊」，金子半之助限定蕎麥麵登場。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

端午連假吃炸雞！知名連鎖炸物品牌繼光香香雞宣布推出新品「香香雞塊」，撲克牌造型拚比連鎖速食店雞塊。業者祭出凡消費不限金額，即享5元加價購糖醋醬或蜂蜜芥末醬優惠；另一品牌金子半之助則推出全新蕎麥麵系列，6月起加碼好康優惠，凡消費300元主餐可加價購鱚魚一份。

台式炸雞第一品牌繼光香香雞向來愛玩創意，先前推出鴨肉口味的「黃金鴨香寶」、玩味雞排等都受好評。業者表示，即日起到7月20日為止推出全新雞肉雞塊，6塊香香雞塊售價65元，沾番茄醬來吃略帶酸味的口感，也可加價購糖醋醬或是蜂蜜芥末醬增添風味。

▲繼光香香雞推「撲克牌雞塊」，金子半之助限定蕎麥麵登場。（圖／記者游瓊華攝）

▲金子半之助6月份推出5款季節限定蕎麥麵，冷熱兩種吃法，滿足消費者味蕾。（圖／記者游瓊華攝）

另一品牌金子半之助推出5款「蕎麥麵+天婦羅」新品，包括天婦羅搭明太子蕎麥冷麵定食、炸蝦蕎麥麵咖哩丼飯、牛肉蕎麥麵雙饗丼以及櫻花蝦蕎麥麵定食、海老天蕎麥麵等。金子半之助表示，蕎麥麵都是煮後浸泡冰塊水，讓麵條更有嚼感，再將Q彈爽口的特製蕎麥麵沾入熱湯或涼爽醬汁，打造出「冷沾、熱湯」兩種吃法組合，即日起點選主餐，可以優惠價59元享有原價199元的鱚魚1份。

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