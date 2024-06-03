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台南安南區好好玩！　正統鹿耳門聖母廟「廟徽親子園區」正式啟用

▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年夏天最受矚目的親子園區，就是台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」！4月兒童節連假試營運後大獲好評，休園進行1個多月排水改善工程，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委共同啟用，週邊國小、幼兒園的孩子們也前來參與，豔陽下體驗噴水池的涼爽，笑聲不斷、氣氛熱鬧歡樂。

▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南「廟徽親水親子園區」以正統鹿耳門聖母廟的「廟徽」為設計初衷，融入太極、鹿角、媽祖出巡、五王上山的意象，打造獨一無二的廟宇文化特色園區。

▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王增榮主委表示，感謝台南市長黃偉哲、蔡麗青議員的支持促成園區建設，感謝安南區公所魏文貴區長協助推進園區順利完成，還要感謝丞信工程顧問、奇宥營造公司，願意來標這個工程，這個案子預算不高只有幾百萬，3、.4個月就要完成這麼大座公園，要連夜趕工還要虧錢，如果沒有對媽祖的發心，定無法完成。過去這裡是全台出名的「悟智樂園」，現在是鹿耳門聖母廟的「廟徽園區」，歡迎全台灣的香客、家庭，在台南400年來台南、來安南區、來聖母廟玩！

▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

3日典禮由市長黃偉哲、王增榮主委揭開序幕，再由安南區魏文貴區長進行園區的簡報，隨後邀請貴賓共同剪綵，多位議員、市府局處、台江國家公園管理處、雲嘉南風景區管理處長官都蒞臨參與，土城在地各里里長、土城國小、青草國小、崑山土城非營利幼兒園的校長、園長也都帶領學童出席。眾人大合照後共同倒數3、2、1，啟動噴水池！超級吸睛的巨型太極噴水池隨著水柱湧出，展現磅礡的氣勢，這是全台灣最大的太極景觀池，園區內另外還有鹿耳門媽祖出巡意象牆、五王上山溜滑梯、千里眼順風耳洗手台、共融式盪鞦韆、涼亭…，加上同步落成「箕水豹景觀公車亭」，相信會成為今年夏天親子出遊的熱門景點。

▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

端午節連假，聖母廟方舉辦「午時水樂園」市集活動，好吃好逛的市集、水上氣墊樂園，加上「廟徽親子園區」，期許讓聖母廟成為適合親子共遊，有宗教文化，也適合觀光休閒的友善廟宇。

▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

想體驗一年一度被端午豔陽曬過的「午時水樂園」嗎？一定要來喔！詳細活動資訊請參考「台南正統鹿耳門聖母廟」粉絲專頁。

▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南「正統鹿耳門聖母廟 廟徽親子園區」，3日正式由台南市長黃偉哲、正統鹿耳門聖母廟王增榮主委等人共同啟用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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